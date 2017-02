Risultati Sei Nazioni 2017/ Programma delle partite e classifica aggiornata (rugby 1^ giornata, 4-5 febbraio 2017)

RISULTATI SEI NAZIONI 2017, PROGRAMAM DELLE PARTITE E CLASSIFICA (RUGBY, 4-5 FEBBRAIO 2017) - Il Sei Nazioni 2017 di rugby sta per prendere il via e ci propone le partite della prima giornata, i cui risultati daranno una prima forma alla classifica. Innanzitutto quindi andiamo a vedere il programma degli incontri: si comincia sabato 4 febbraio alle ore 15.25 con Scozia-Irlanda a Murrayfield (Edimburgo), seguita alle ore 17.50 da Inghilterra-Francia nel ‘tempio’ della palla ovale, lo stadio di Twickenham a Londra. Bisognerà invece aspettare ancora un giorno per vedere all’opera gli azzurri: appuntamento infatti domenica 5 febbraio alle ore 15.00 per Italia-Galles, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma per dare il via a questa nuova avventura della nostra Nazionale di rugby. La vittoria di novembre con il Sudafrica ha dato nuova consapevolezza: sappiamo che globalmente le nostre rivali sono superiori, ma sulla gara secca se abbiamo saputo battere gli Springboks (pur se in un difficile momento della loro storia) abbiamo la possibilità di fare bene anche contro le avversarie europee che naturalmente caratterizzano il Sei Nazioni.

Questo Torneo è uno degli appuntamenti più classici dello sport internazionale: la prima edizione risale addirittura al 1883, anche se allora tutto era diverso, a partire dal fatto che vi prendevano parte solo le quattro rappresentative britanniche. La Francia si aggiunse già nel 1910 e nacque così il Cinque Nazioni, che assunse il volto che conosciamo oggi nel 2000 con l’arrivo dell’Italia. Nel rugby la tradizione è fondamentale: basti pensare che solo nella palla ovale c’è una sola Nazionale a rappresentare l’intera Irlanda anche se ormai da quasi un secolo l’Eire è indipendente e si è dunque separato dall’Ulster rimasto britannico. Anche in questo mondo così tradizionale alcuni cambiamenti sono tuttavia inevitabili: ad esempio quest’anno cambierà il modo di assegnare i punti in classifica, adottando il modello dei bonus ormai in vigore nelle principali manifestazioni di rugby.

Per l'Italia è una sfida sempre difficile: ciclicamente tornano a farsi sentire richieste di esclusione per tornare al vecchio Cinque Nazioni dal momento che il livello degli azzurri sarebbe troppo basso rispetto a quello delle avversarie. In effetti siamo arrivati ultimi ben 11 volte su 17 partecipazioni, anche se solo sei volte con tutte sconfitte. Un bilancio comunque da provare a migliorare fin da quest'anno, spinti da una passione e da una simpatia popolare onestamente superiori a quelli che sono stati i risultati finora ottenuti. Ricordiamo allora tutti gli impegni dell'Italia in questa edizione del Sei Nazioni: nella seconda giornata ci sarà sabato 11 febbraio Italia-Irlanda, ancora a Roma. La prima trasferta sarà Inghilterra-Italia, domenica 26 febbraio per la terza giornata. A marzo le ultime due giornate: Italia-Francia si giocherà a Roma sabato 11 marzo, mentre la chiusura sarà con Scozia-Italia sabato 18 marzo a Murrayfield.