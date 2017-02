Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore. Prossimo turno (23^ giornata, oggi 4 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (23^ GIORNATA, OGGI 4 FEBBRAIO 2017) - Siamo arrivati alla ventitreesima giornata nella Serie A 2016-2017. Prima di addentrarci nei temi legati alla classifica e agli effetti che i risultati potranno avere su di essa, ricordiamo il programma. Si comincia con un solo anticipo oggi, sabato 4 febbraio: alle ore 20.45 Bologna-Napoli. Ricordiamo comunque anche le altre partite in programma in questo turno. Domenica 5 febbraio si ricomincia con il gustoso lunch match: alle ore 12.30 infatti è in programma Milan-Sampdoria. Cinque partite si giocano alle ore 15.00 del pomeriggio: Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo, Pescara-Lazio, mentre si disputa alle ore 18.00 Palermo-Crotone. Il posticipo delle ore 20.45 sarà il big-match, cioè il derby d'Italia Juventus-Inter. Infine, slitta a martedì 7 febbraio per evitare sovrapposizioni con il Sei Nazioni di rugby all'Olimpico la partita Roma-Fiorentina, con fischio d'inizio alle ore 20.45.

Si parte dunque con il Napoli, che deve rialzare la testa dopo l'inatteso pareggio di settimana scorsa contro il Palermo: il sogno scudetto si allontana, ma rischia di farsi dura anche la battaglia per un posto in Champions League, dunque è fondamentale tornare subito alla vittoria, anche se il campo del Bologna può rivelarsi ostico.

Sarà dunque una partita tutta da seguire quella allo stadio Renato Dall'Ara, anche se sarà l'unica del sabato: l'anno scorso il Napoli cadde a Bologna mentre sembrava lanciatissimo, adesso ci arriva in un momento un pochino più complicato (pur senza drammatizzare), che sarà bene rasserenare anche perché incombe l'ottavo di Champions League contro il Real Madrid, sfida di lusso come quella di Coppa Italia contro la Juventus.

Per il Bologna non ci sono invece pressanti esigenze di classifica, ma i rossoblù di Roberto Donadoni potranno giocare con la forza della serenità e il desiderio di dare una grande gioia ai propri tifosi in una partita contro una big.