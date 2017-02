Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol livescore. Prossimo turno (4-5-6 febbraio 2017, 24^ giornata)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E PROSSIMO TURNO (24^ GIORNATA, 4-5-6 FEBBRAIO 2017) - Il campionato di Serie B 2016-2017 prosegue e ci propone nel weekend la ventiquattresima giornata, la terza del girone di ritorno. Già ieri è stato giocato l’importante anticipo Verona-Benevento; si prosegue sabato 4 febbraio alle ore 15.00 con Cittadella-Pro Vercelli, Latina-Frosinone, Perugia-Brescia, Pisa-Entella, Salernitana-Novara, Spal-Ascoli e Spezia-Ternana, mentre alle ore 18.00 sfruttando un buco della Serie A si gioca Bari-Vicenza. Domenica 5 avremo il primo posticipo Carpi-Cesena (ore 12:30), chiusura lunedì 6 febbraio alle ore 20:30 con l’ultimo posticipo Trapani-Avellino.

La giornata dunque si è aperta con l'inatteso big-match fra Verona e Benevento;: naturalmente non stupisce l'Hellas, da rimarcare ancora una volta invece l'ottima stagione del neopromosso Benevento, che mai prima di quest'anno era stato in Serie B e adesso può addirittura sognare qualcosa in più. Oggi dunque i riflettori sono puntati su Frosinone, Spal e Cittadella, le altre tre squadre che formano il quintetto di testa: ostica trasferta per i ciociari nel derby laziale sul campo del Latina; più agevoli sulla carta gli impegni di Spal e Cittadella, entrambe in casa rispettivamente contro Ascoli e Pro Vercelli.

In Serie B, come da tradizione, tutto è ancora possibile: ci sono infatti solamente sette punti di differenza fra la zona playoff e la zona playout, ciò significa che tante squadre possono ancora sognare in grande ma devono anche guardarsi le spalle. Prendiamo ad esempio di questa situazione Perugia-Brescia: al momento il Grifone è in zona playoff mentre le Rondinelle sono appena sopra i playout, ma se i lombardi dovessero fare il colpaccio al Curi ci sarebbero solamente due lunghezze a separare queste due squadre. Non c'è nulla di deciso, questo d'altronde è da sempre il bello della Serie B.

Da quota 33 punti (Entella e Carpi) a quota 23 (Ternana) non c'è nemmeno un buco: ad ogni punto c'è almeno una squadra e così è difficile fare calcoli e tabelle. Buona notizia anche per il Trapani: il fanalino di coda appare rigenerato dal passaggio all'anno nuovo e di certo lotterà fino alla fine, anche se in questa giornata sarà protagonista solo lunedì del posticipo contro l'Avellino, altra squadra pericolante ma in buona salute ultimamente...

