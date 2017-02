Salernitana-Novara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA SALERNITANA-NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 24^ GIORNATA) - Salernitana-Novara, diretta dall'arbitro Abbattista, si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Arechi per la 24^ giornatadi Serie B. La gara può essere considerato un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. Infatti, l’attuale classifica vede i campani tredicesimi con 27 punti alla pari di Vicenza e Brescia con 2 soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione mentre il Novara è undicesimo con 29 punti tuttavia a 3 punti dalla zona Play Off. Questo significa che soprattutto per il Novara questo incontro potrebbe trasformarsi nella classica svolta stagionale che potrebbe permettere alla squadra piemontese di competere per obiettivi più importanti come per l’appunto l’ingresso nei Play Off.

L’andamento della Salernitana davanti ai propri tifosi non è stato eccezionale con soli 19 punti conquistati sui 33 disponibili anche se c’è da rimarcare che nelle ultime cinque domeniche casalinghe ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. Dal proprio canto il Novara è tra le peggiori del lotto in quanto a prestazioni esterne con soli 5 punti con una vittoria ottenuta clamorosamente per 4-0 sul campo della capolista Verona. Peggio del Novara hanno fatto soltanto la Ternana, la Pro Vercelli ed il Cesena che non hanno mai vinto in trasferta.

Nel girone di andata il Novara è riuscita a piegare la Salernitana con il risultato di 1-0 grazie al gol di Sansone mentre l’ultimo scontro diretto all’Arechi è del novembre 2015 con vittoria dei campani per 1-0 a firma di Donnarumma. Insomma, i numeri ci parlano di una gara che potrebbe essere spettacolare con i padroni di casa favoriti per diverse ragioni.

Mister Bollini dovrebbe presentare la Salernitana sul rettangolo di gioco con una difesa a tre nella quale dovrebbero trovare posto Perico sul centrodestra, Tuia nel mezzo e Bernardini sul centrosinistra. A centrocampo leggermente più bassi i due esterni che dovrebbero essere Improta in leggero vantaggio su Bittante e Vitale con quest’ultimo che probabilmente avrà maggiore libertà per spingere in fase offensiva. In mezzo al campo Zito potrebbe anche prendere il posto di Della Rocca con quest’ultimo che resta favorito e Busellato al suo fianco. In avanti Coda fungerà ancora da attaccante centrale con Donnarumma e Rosina a sostenerlo sfruttando i spazi che sarà creare.

Il Novara dovrebbe giocare con un 3-4-3. In porta Da Costa mentre i tre della difesa saranno certamente Mantovani nel mezzo ed ai suoi fianchi Troest e Chioda. Davanti a loro confermato anche Casarini che peraltro ha segnato il gol del pareggio nel match contro il Pisa, al suo fianco l’ex primavere Inter Bolzoni mentre sulla sinistra deve essere rimpiazzato Calderoni appiedato dal giudice sportivo in ragione del rosso diretto. Al suo posto dovrebbe esserci Scognamiglio. Dall’altro lato agirà Kupsiz. In avanti si va verso una coppia dotata di grande forza fisica come Galabinov e Federico Macheda con a sostegno il guizzante Sansone senza dimenticare il possibile utilizzo di Viola.

La chiave tattica di questo incontro è senza dubbio rappresentata dalla corsie laterali. Infatti nel mezzo gli spazi saranno decisamente intasati per cui avrà la meglio la formazione che saprà allargare meglio il gioco sulle corsie. Per cui faranno la differenza gli attaccanti e la propria voglia di sacrificarsi nella fase di non possesso.

Secondo le quote palesate in queste ore da una delle principali agenzie di scommesse operante sul territorio italiano come la Snai, la Salernitana parte leggermente favorita anche se un eventuale pareggio o successo esterno del Novara non sarebbero viste come risultati clamorosi. Infatti, l’evento 1 viene pagato 2,10 mentre il pareggio 3,10 e la vittoria del Novara 3,85. Infine per la Snai questo dovrebbe essere un incontro tendenzialmente con pochi gol tant’è che l’Under 2,5 è pari a 1,65 e l’Over 2,5 è pari a 2,10.

Salernitana-Novara sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 4 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Da non perdere poi il programma Diretta Gol Serie B su Sky SuperCalcio, con la trasmissione di highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

