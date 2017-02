Scozia-Irlanda/ Rugby, info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, Sei Nazioni 2017, oggi 4 febbraio)

DIRETTA SCOZIA-IRLANDA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017, PRIMA GIORNATA OGGI SABATO 4 FEBBRAIO) – Scozia-Irlanda, diretta dall'arbitro francese Romain Poite, è una partita valida per la prima giornata dell’importante torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 15.25 presso lo stadio di Murrayfield ad Edimburgo. La gara nella gara, con la bellezza che solo il Sei nazioni di rugby sa regalarci. Si scende nuovamente in campo: il torneo di rugby più ambito in Europa ritorna e ad aprire le danze saranno proprio Scozia e Irlanda, che si affronteranno nella prima giornata di questo nuovo torneo. Come ogni anno, oltre al sei nazioni si svolgono competizioni complementari: dal 1989 le due nazionali giocano la Centenary Quaich, che viene assegnata al vincitore di questo match.

Al termine della partita viene appunto consegnato questo trofeo: sono 14 le vittorie irlandesi e 13 quelle scozzesi (nel 1994 finì in pareggio): dunque, oltre alla bellezza del match, valevole per il tabellone finale, la storia delle due nazioni e del rugby si intrecciano ancora una volta. I padroni di casa vogliono ripetere la vittoria del febbraio 2013, ma non sarà di certo semplice.

Sarà una sfida molto particolare, visto che la Scozia sembra aver modificato totalmente il proprio gioco. Lo stesso Laidlaw ha recentemente affermato che questa nazionale è una delle più forti in cui lui abbia giocato: il capitano scozzese è il perno fondamentale e dunque suonare la carica in questo modo non è solo sinonimo di spavalderia, ma di consapevolezza. Le vittorie precedenti nei test match di novembre parlano chiaro: la Scozia si è rafforzata e il problema principale a livello psicologico sembra essere ormai lontano. Occhio all'Irlanda, che sta tirando su una golden generation che può fare davvero male.

La vittoria contro la Nuova Zelanda ha scaldato i cuori di tutti e dunque bisogna affrontare nel giusto modo questo nuovo torneo. I padroni di casa non vorranno sfigurare a Murrayfield e dunque cercheranno di far bene sin dai primi palloni. L'Irlanda ha dimostrato una solidità difensiva non indifferente e questa sfida può essere fondamentale per andare avanti nel modo giusto. Serrare le fila e proseguire verso la giusta direzione: per farlo però serve grinta e carattere, da dover mettere in campo sin dai primissimi minuti.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Scozia-Irlanda sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

D Max in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

