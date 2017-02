Siracusa-Juve Stabia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA SIRACUSA-JUVE STABIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Siracusa-Juve Stabia, diretta dall'arbitro Luca Candeo della sezione di Este, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà una sfida strategicamente molto interessante nel quadro della quinta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Nel girone C infatti i siciliani allenati da Sottil sono ormai una realtà consolidata, ed hanno ottenuto la scorsa settimana un nuovo pareggio sul campo del Monopoli che ha mantenuto la squadra ad una sola lunghezza di distanza dalla zona play off.

Decisamente niente male per un gruppo che ad inizio stagione aveva patito non poco il salto di categoria, dopo la promozione dalla Serie D ottenuta nella scorsa stagione. I risultati poi sono arrivati però progressivamente, permettendo al club aretuseo di portarsi a ben otto punti di distanza dalla zona play out.

Difficile per la Juve Stabia rapportarsi ad una squadra solida come quella siracusana, proprio ora che le Vespe si trovano ad affrontare probabilmente il momento più delicato della loro stagione. La formazione di Castellammare di Stabia infatti è reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Messina che ha dilatato di molto le distanze dalla vetta della classifica. La Juve Stabia si ritrova ora lontana cinque punti dalla prima posizione occupata da Matera e Lecce e a tre dal Foggia, più immediato inseguitore del duo al comando. Vetta fino a qualche mese fa occupata dalle Vespe che a Siracusa dovranno cercare l'acuto per tornare a sognare il ritorno in Serie B.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: il Siracus partirà con Santurro tra i pali, Brumat sull'out difensivo di destra e Sciannamé sull'out difensivo di sinistra, mentre Turati e Pirrello giocheranno come centrali. L'argentino Spinelli e Toscano copriranno le spalle al brasiliano Azzi, a De Respinis e a Valente, trio di incursori offensivi a loro volta schierati di supporto all'unica punta Scardina. La Juve Stabia affronterà invece la trasferta siciliana con Danilo Russo tra i pali, Cancellotti e l'argentino Morero sulle corsie laterali di destra e di sinistra in difesa, mentre Santacroce e Camigliano giocheranno come torri della retroguardi. Izzillo, Mastalli e Capodaglio formeranno il terzetto di centrocampo, mentre in avanti nel tridente delle Vespe ci sarà spazio dal primo minuto per Paponi, Lisi e Cutolo.

4-2-3-1 confermato per il Siracusa di Sottil, ormai perfettamente a proprio agio nello schema disegnato da un allenatore che non ha mai smesso di aver fiducia nel suo gruppo e che si è visto poi ripagato dai risultati. 4-3-3 per la Juve Stabia di Fontana che ha vissuto forse un girone d'andata anche al di sopra delle proprie possibilità, ritrovandosi poi in difficoltà quando la brillantezza atletica non è stata più al cento per cento, anche se la qualità della squadra consente di ridurre ancora le distanze dalla vetta.

Brutta gatta da pelare questa partita per le agenzie di scommesse, ma viene comunque considerata lievemente favorita la Juve Stabia, nonostante il fattore campo avverso, per la differenza che comunque persiste in classifica tra le due formazioni. Vittoria delle Vespe quotata 2.40 da William Hill, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 la posta scommessa sul successo interno siciliano e Betfair propone invece a 3.20 la quota per l'eventuale pareggio. Siracusa-Juve Stabia, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30, niente diretta tv ma solo diretta in streaming video per tutti coloro che si collegheranno sul sito sportube.tv dopo aver sottoscritto una delle formule di abbonamento al portale.

