Spal-Ascoli / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA SPAL-ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 4 FEBBRAIO) - Spal-Ascoli sarà diretta dall'arbitro Niccolò Baroni della sezione di Firenze e si giocherà presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara sabato 4 febbraio 2017 a partire dalle ore 15.00, la partita valida è per la ventiquattresima giornata di Serie B 2016-2017 L'obiettivo della formazione di Leonardo Semplici, autentica rivelazione del torneo, è quello di ritrovare subito i tre punti dopo il pari esterno contro il Vicenza: al Menti la Spal aveva evitato una bruciante sconfitta solamente in extremis grazie al secondo gol in altrettante gare di Sergio Floccari, attaccante che in Serie B può fare sicuramente la differenza e si rivelerà un elemento preziosissimo da qui alla fine della regular season.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B 2016-2017 (24^GIORNATA)

Il Mazza rappresenta sicuramente un fortino per il club ferrarese, dove ha collezionato finora otto vittorie, due pareggi e una sconfitta: un bottino decisamente interessante per una neopromossa (solamente Verona e Benevento hanno fatto meglio in casa), ma non sarà in ogni caso facile battere l'Ascoli che in trasferta è la squadra che va meglio dopo il Carpi: quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte lontano dal Del Duca per gli uomini di Aglietti. La squadra marchigiana inoltre, nel caso si aggiudicasse il recupero contro la Pro Vercelli, potrebbe agganciarsi al treno per la zona play-off e dunque non ha alcuna intenzione di cedere i tre punti agli avversari.

Sarà una partita da non perdere per diverse ragioni, per capire se la Spal fa davvero sul serio e se vorrà davvero puntare a una clamorosa doppia promozione, trovandosi a un solo punto dal secondo posto, e se all'Ascoli basterà conquistare una salvezza tranquilla per ritenersi soddisfatta della stagione in corso proverà a puntare più in alto cercando di dare un senso al proprio campionato anche in caso di permanenza garantita con diverse giornate d'anticipo.

La Spal dovrebbe fare il proprio ingresso in campo con il seguente undici (3-5-2): Meret tra i pali a difendere la porta, davanti a lui la linea difensiva dei tre centrali formata da Vicari, Cremonesi e Bonifazi (squalificato capitan Giani); nel centrocampo a cinque rinnovata la fiducia ad Arini, Schiattarella, Mora, Lazzari e Castagnetti; la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da due tra Antenucci, Zigoni e Floccari. Nel 4-2-3-1 di mister Aglietti non mancherà sicuramente Lanni che con le sue parate si sta rivelando uno dei migliori portieri della cadetteria, i quattro di difesa dovrebbero essere Almici, Augustyn, Mengoni e Felicioli; Addae e Carpani i due mediani che si sistemeranno dietro ai trequartisti Giorgi, Gatto e Orsolini, con Cacia unica indiscussa punta e che grazie alla sua esperienza in passato e al suo fiuto sotto porta ha consentito all'Ascoli di vincere gare molto equilibrate e complicate.

La Spal viene data come favorita rispetto all'Ascoli, almeno stando alle quote aggiornate dei bookmaker: ad esempio su Bwin l'1 dei padroni di casa viene dato ad appena 1,67 contro il 3,75 di Bet365 per l'X e soprattutto il 6,00 di Betclic in caso di 2 degli ospiti. Le agenzie di scommesse on-line non intendono affatto sbilanciarsi per quanto riguarda la giocata Under/Over, quote molto simili tra loro (1,80 per la prima su Bet365; 2,05 per la seconda su PaddyPower) considerando che parliamo di due squadre che difficilmente si sbilanciano troppo in avanti oppure si chiudono a riccio in difesa dietro alla linea del pallone.

Sky Sport offre ai propri abbonati la possibilità di assistere in diretta tv allo svolgimento di Spal-Ascoli: il canale designato per la messa in onda dell'incontro è il 252, ovviamente in alta definizione. Oltre che dal televisore di casa, la partita sarà visibile anche in diretta streaming video su internet raggiungendo il sito web skygo.sky.it, con i clienti dotati di smartphone e tablet che potranno scaricare l'app di Sky Go per guardare comodamente il match sugli schermi dei propri dispositivi. Non mancheranno ovviamente i collegamenti dal Mazza nel corso della trasmissione Diretta Gol, in onda sul canale 206, che propone le immagini in contemporanea da tutti i campi, mentre dopo le 18 anche la Rai mostrerà gli highlights in chiaro all'interno dello storico programma "90° minuto". CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.