Spezia-Ternana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA SPEZIA-TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 24^ GIORNATA) - Spezia-Ternana, partita diretta dall'arbitro Di Martino, si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia con calcio di inizio fissato per le ore 15,00 per la 24^ giornata di Serie B. Un match che mette una contro l’altra due formazioni che al momento sono in lotta per obiettivi molto differenti. Lo Spezia occupa in classifica generale il nono posto con 31 punti ad una sola lunghezza di distanza dalla zona Play Off mentre la Ternana è penultima in graduatoria con 23 punti. Tra l’altro lo stato di forma dei padroni di casa sembra essere migliore giacchè nelle ultime giornate ha raccolto 8 punti contro i soli 3 da parte della squadra umbra. Analizzando l’andamento dello Spezia in casa ci si accorge che ha fatto abbastanza bene con sole 2 sconfitte subite e 22 punti messi da parte sui 36 disponibili.

In trasferta la Ternana è tra le peggiori squadre del campionato avendo conquistato soltanto 5 punti con altrettanti pareggi e nessuna vittoria. Nel girone di andata in terra umbra c’è stato un pareggio per 1-1 con gol di Baez per il vantaggio ligure e pareggio di Avenatti su calcio di rigore. L’ultimo confronto sul campo dello Spezia risalente al precedente campionato con i padroni di casa che si imposero con il punteggio di 1-0 grazie ad una rete di Calaio. Dunque, i numeri dicono che per la Ternana questa trasferta sia gara abbastanza complessa.

Per quanto concerne le probabili formazioni, Mimmo Di Carlo dovrebbe disporre sul terreno di gioco il suo Spezia con un interessante 4-3-3 con l’ottimo Chichizola, oggetto del desiderio di diversi club di Serie A, tra i pali. In difesa confermato come terzino destro De Col, nel mezzo Valentini al cui fianco in luogo dello squalificato Terzi dovrebbe giocare Ceccaroni. Sulla fascia sinistra il compito di spingere viene invece affidato a Migliore che si sta dimostrando effettivamente tra i migliori del campionato nel proprio ruolo.

In mediana riprende il suo posto in cabina di regia Errasti con ai fianchi Pulzetti ormai del tutto ripresosi dal lungo infortunio e Djokovic. In avanti tridente tutto a supporto della punta centrale Granoche che sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori come del resto sottolineano i due gol realizzati nella scorsa settimana al Latina. Larghi Mastinu e Fabbrini anche se potrebbero essere utilizzati Piccolo e Datkovic.

La Ternana allenata da Carmine Gautieri dovrebbe invece giocare con un 4-3-3 con Aresti in porta mentre in difesa ci dovrebbero essere Zanon sulla corsia destra, Meccariello al centro al fianco di Valjient mentre sulla corsia mancina Germoni appare in vantaggio nei confronti di Di Noia.

A centrocampo toccherà all’ex Lazio Cristian Ledesma catalizzare le azioni di gioco con ai fianchi Defendi e Petriccione che tuttavia per essere titolare deve vincere il ballottaggio con Palumbo. In avanti per mister Gautieri c’è il dubbio se puntare su Avenatti oppure si Monachiello mentre sia Pettinari che Falletti sembrano certi del posto Pettinari e Falletti.

La Ternana di Carmine Gautieri adotta uno stile di gioco molto propositivo che potrebbero favorire la tattica dello Spezia ed in particolare di Mimmo Di Carlo che solitamente sa dare grande solidità alla fase di non possesso per poi colpire in maniera impeccabile con le ripartenze veloci. Se la Ternana commetterà l’errore di scoprire troppo, ecco allora che le chance di portare a casa un risultato positivo si riducono al lumicino.

Secondo le quote palesate dalla Snai per questo evento lo Spezia è abbastanza favorito tant’è che la relativa quota è pari a 1,75. In alternativa ci sarebbe il pareggio che è salito fino a 3,30 e l’eventuale successo della Ternana con quota pari a 5,50 che non è la più alta della giornata. In quanto al totale di reti, appare difficile per la Snai che si possano superare le due (Under 2,5 quotato 1,60 e Over 2,5 a 2,20).

Spezia-Ternana sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 5 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Da non perdere poi il programma Diretta Gol Serie B su Sky SuperCalcio, con la trasmissione di highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

