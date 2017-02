Steven Zhang / Instagram rivela la passione per l’inter: chi è l'erede di Suning si prepara al big match contro la Juventus

STEVEN ZHANG, INSTAGRAM RIVELA LA PASSIONE PER L'INTER: CHI E' L'EREDE DI SUNING PRONTO PER IL BIG MATCH CONTRO LA JUVENTUS. OGGI, 4 FEBBRAIO 2017 - L'Inter è nelle mani di Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, imprenditore cinese e fondatore di Suning, gruppo che dal giugno 2016 controlla il 68,55% della società nerazzurra. Suning Commerce Group è un colosso economico che può vantare un fatturato di 16 miliardi di euro, 14 mila dipendenti e il 22% della quota del mercato dell'elettronica in Cina. Il business principale di Suning è rappresentato dai 1750 negozi a marchio SCG sparsi per tutto l'Oriente, senza dimenticare gli altri settori strategici, come quello delle telecomunicazioni, calcio e tv. L'Inter è dunque in buone mani, visto e considerando che i nuovi proprietari dei nerazzurri hanno liquidi a sufficienza per consentire al club meneghino di tornare grande. Uno degli uomini chiave di Suning, come detto, è Steven Zhang, già manager dell'azienda paterna, e ora anche membro del consiglio di amministrazione dell'Inter e direttore dello sviluppo internazionale della società.

Steven Zhang ha mostrato di essersi subito calato a 360 gradi nella realtà nerazzurra. L'Inter è presto diventata un tema chiave nella vita del giovane cinese. Una conferma della sua recente passione per il club meneghino arriva dal profilo Instagram, che si è riempito di foto “interiste” dopo l'arrivo in Italia di Suning. Si va dalla bacheca dell'Inter, con i trofei vinti negli ultimi anni, alla maglia nerazzurra; dalla coreografia della Curva Nord nell'ultimo derby al logo in primo piano della squadra. L'ultima immagine raffigura il messaggio lanciato dalla Nord nella sfida d'andata contro la Juventus: “Sola non la lascio mai”, riferito ovviamente all'Inter. Manca ormai pochissimo per il big match Juventus-Inter e Steven Zhang sembra carico a mille per la partita che potrebbe valere l'intera stagione. (Giuliani Federico - Twitter: @Fede0fede)

