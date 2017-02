Verona-Milan Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Raisport, girone A, 16^giornata, oggi)

DIRETTA VERONA-MILAN PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, GIRONE A, 165^ GIORNATA, OGGI 4 FEBBRAIO 2017)- Verona-Milan, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi, è la partita in programma per oggi 4 febbraio 20178 alle ore 14.30, valida per la 16^ giornata del girone A del campionato Primavera 2016-2017. Nel girone A del torneo la classifica è equilibratissima: al momento gli scaligeri dividono la prima posizione con Sampdoria e Lazio, alle loro spalle inseguono la Fiorentina a due lunghezze di distanza e il Milan a quattro. Tentando il colpaccio in Veneto, i rossoneri potrebbero dunque provare a portarsi a un passo dalla vetta, anche se ci sarebbero comunque da valutare i risultati delle altre dirette concorrenti. Dopo aver raccolto solo un punto in tre partite contro Lazio, Cesena e Napoli, gli scaligeri sono riusciti a produrre una reazione importante in questo inizio di 2017, battendo in casa il Brescia e passando sul campo del Trapani.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI DELLA16^ GIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA - - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VERONA-MILAN (da raiplay.it)

Questo ha permesso al Verona di mantenere la vetta dopo aver perso il vantaggio accumulato con uno strepitoso inizio di campionato. Il Milan dopo aver sofferto tantissimo ad inizio stagione soprattutto a causa di una difesa che non riusciva a registrarsi, ha ripreso il passo di alta classifica partendo alla grande nell'anno nuovo. Per i rossoneri il 2016 si era infatti concluso con una pesante sconfitta interna sul campo della Lazio. La riscossa è arrivata in apertura d'anno nuovo con tre vittorie consecutive ottenute contro Cesena e Fiorentina in trasferta e Latina in casa, dimostrando come la compagine rossonera sia pronta per giocarsi un posto nei play off fino in fondo da qui alla fine della regular season.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro. Nel Verona scenderanno in campo Pavan, Kumbulla, Casale e Badan schierati nella difesa a quattro rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra, davanti al numero uno Tosi. Centrocampo a tre con Danzi, Hoxha e Pellacani che partiranno titolari, mentre Stefanec sarà avanzato nel ruolo di trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Tupta e da Buxton. Il Milan risponderà con Plizzari tra i pali, Bellanova e Zucchetti sulle fasce laterali in difesa sull'out di destra e sull'out di sinistra, mentre El Hilali e Iudica saranno i difensori centrali. Modic, Bellodi e Zanellato saranno i tre di centrocampo, in avanti tridente con Torradi, Vido e Hamadi schierati dal primo minuto.

Nono sono ancora state rese note le quote per il match, che si prevedono equilibrate anche alla luce dell'ottimo stato di forma evidenziato dalle due big del girone A nelle ultime partite. Ricordiamo infine che la partita tra Verona e Milan, valida per la 16^ giornata del campionato Primavera sarà visibile in diretta tv sulla rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport, disponibile al canale 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresi confermata anche la diretta video streaming della partita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI DELLA16^ GIORNATA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA - - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VERONA-MILAN (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.