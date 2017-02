Vibonese-Cosenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA VIBONESE-COSENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO 2017 GIRONE C, OGGI 4 FEBBRAIO) - Vibonese-Cosenza diretta dall'arbitro Giuseppe Strippoli della sezione di Bari, si gioca sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà un derby calabrese sul filo del rasoio nel programma della quinta giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. I padroni di casa infatti non possono più permettersi di sbagliare, dopo il passaggio di consegne in panchina fra Costantino e Campilongo che non ha portato però risultati. I padroni di casa infatti non possono più permettersi di sbagliare, dopo il passaggio di consegne in panchina fra Costantino e Campilongo che non ha portato però risultati.

Situazione che resta dunque problematica, anche se il rendimento delle dirette avversarie nella lotta per la salvezza resta modesto e il Melfi penultimo in classifica resta a due sole lunghezze di distanza per la Vibonese, mentre la salvezza diretta è ancora a sei punti, non eccessivamente lontana da raggiungere.

Certo bisognerà invertire la tendenza e non sarà facile contro un Cosenza che sotto la guida di De Angelis, dopo l'addo a Roselli, sta provando a riorganizzarsi e nel frattempo ha riagganciato il quinto posto in classifica grazie all'ultimo successo contro il Melfi e alla contemporanea sconfitta della Virtus Francavilla. I silani puntano ai play off e attendono eventuali cedimenti del gruppo di testa, anche se la Juve Stabia quarta, a otto punti di distanza, è un bersaglio ancora sensibilmente lontano.

Ecco le probabili formazioni di questo derby calabrese. Stefano Russo difenderà la porta dei padroni di casa della Vibonese alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Franchino, Manzo, Minarini e Silvestri. Scapellato, Giuffrida e Torelli formeranno il terzetto titolare di centrocampo alle spalle di Yabre che sarà confermato in posizione di trequartista, di sostegno al tandem offensivo composto da Cogliati e da Leonetti.

Risponderà il Cosenza con Perina tra i pali, Blondett e Tedeschi schierati come difensori centrali, Angelo Corsi in posizione di terzino destro e D'Anna in posizione di terzino sinistro. Caccetta e Ranieri saranno i vertici arretrati di centrocampo alle spalle di Cavallaro, Mungo e Statella, di sostegno in attacco al francese Baclet, unica punta di ruolo ed autore della doppietta che la settimana scorsa ha steso il Melfi a domicilio.

Sasà Campilongo, come detto anche a causa di un calendario tutt'altro che facile, non è riuscito a rivitalizzare l'attacco della Vibonese nemmeno con il 4-3-1-2, con la squadra ancora ferma a soli dieci gol realizzati in ventitré partite di campionato disputate. Serve una scossa per provare a credere nella salvezza: di contro il 4-2-3-1 di De Angelis sembra aver rivitalizzato un Cosenza più consapevole dei propri mezzi, ma che in questo girone di ritorno dovrà dimostrare di poter essere all'altezza delle grandi soprattutto sul piano della continuità, per essere protagonista nei play off.

Quote abbastanza sbilanciate in favore del Cosenza, con i bookmaker che considerano la serie di sette sconfitte consecutive della Vibonese come fattore molto importante. Paddy Power alza fino a 4.40 la quota per il successo interno, mentre William Hill offre a 1.85 la quota per il blitz cosentino in trasferta e Betfair propone a 4.30 la quota dell'eventuale pareggio. Sarà il sito sportube.tv, come per tutte le sfide del torneo di Lega Pro, ad offrire ai propri abbonati la diretta in streaming video di Vibonese-Cosenza, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 14.30.

