Alessandria-Piacenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA ALESSANDRIA-PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria-Piacenza sarà diretta dall’arbitro Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo, assistito dai guardalinee Riccardo Fabbro di Roma 2 e Tommaso Diomaiuta di Albano Laziale. Appuntamento allo stadio Giuseppe Moccagatta, per la partita tra i padroni di casa dell’Alessandria ed il Piacenza: si gioca per la ventiquattresima giornata di Lega Pro, calcio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 5 febbraio 2017.

L’Alessandria deve riscattare la sconfitta subita una settimana fa ad Arezzo, su un campo dove per la verità nessuno è ancora riuscito a vincere: il gol di Polidori ha condannato i piemontesi al secondo ko in questo campionato. Per fortuna le inseguitrici più immediate non ne hanno approfittato: la Cremonese si è fatta rimontare dalla Giana Erminio perdendo in maniera rocambolesca (2-1), mentre il Livorno ha interrotto a 13 la serie di risultati utili consecutivi facendosi beffare dal Como in casa (1-2). Questa la situazione di classifica nelle prime posizioni del girone A: Alessandria sempre prima a quota 53, segue la Cremonese a 46 e poi la coppia Livorno-Arezzo a 45.

Il Piacenza invece ha raccolto 31 punti sin qui e prima della 24^giornata chiude la zona playoff in decima posizione, alla pari con l’Olbia ma davanti per la differenza reti leggermente migliore (-1 contro il -2 della formazione sarda). Gli emiliani stanno vivendo un periodo non semplice, considerando che a cavallo tra fine 2016 ed inizio 2017 hanno ottenuto solo 2 punti in 5 giornate: l’ultimo successo risale all’11 dicembre, giorno dell’1-0 sul Pontedera. Domenica scorsa invece i biancorossi hanno ceduto di misura (1-0) sul campo della Viterbese Castrense: decisivo per i laziali il gol del centravanti brasiliano Jefferson al 73’ minuto.

Sia per l’Alessandria che per il Piacenza non manca quindi la voglia di riscatto: i piemontesi, reduci da 2 ko nelle ultime 3 giornate, vogliono riallacciare subito il filo col successo per riprendere la marcia verso la promozione; gli ospiti invece sperano di rimanere tra le prime dieci e di tenere a debita distanza la zona playout, al momento distante 8 lunghezze. All’andata l’Alessandria s’impose al Garilli di Piacenza per 1-2: a segno Pablo Gonzalez (25’) e Riccardo Bocalon (48’) per i grigi, di Andrea Razzitti (86’) la rete biancorossa.

Per il return match del Moccagatta i pronostici sono tutti favorevoli all’Alessandria: snai.it ad esempio abbassa a quota 1,50 il segno 1 per il successo dei grigi, mentre il segno 2 per il colpaccio del Piacenza si alza a 6,50. 3,65 è invece la valutazione attribuita al segno X per l’eventuale pareggio. Sempre da snai.it riportiamo le quote per le opzioni Under (1,75), Over (1,93), Gol (2,05) e NoGol (1,65).

Capitolo formazioni: in settimana l’Alessandria ha accolto l’ultimo rinforzo, l’attaccante Felice Evacuo arrivato in prestito dal Parma. Il trentaquattrenne ex Novara dovrebbe partire come alternativa a Bocalon, che guiderà il tridente d’attacco di mister Braglia affiancato da Iocolano e Pablo Gonzalez, quest’ultimo capocannoniere del girone A con i suoi 16 gol. A centrocampo Nicco, Mezavilla e Sestu, in difesa invece il croato Celjak a destra, Barlocco a sinistra, Gozzi e Felice Piccolo centrali davanti al portiere Vannucchi.

Nel Piacenza squalificato il centravanti e top scorer Razzitti (6 reti per lui), espulso nel corso del match di Viterbo; attacco quindi affidato a Niccolò Romero, mentre sugli esterni dovrebbero agire Franchi e il nuovo acquisto Tiziano Tulissi, arrivato dal Modena e già gettato nella mischia domenica scorsa. In cabina di regia il francese Taugourdeau, a completare il centrocampo l’italo-tunisino Saber Hraiech e Jacopo Segre. Difesa con Sciacca e Pergreffi centrali, Abbate e Masullo terzini e Pelizzoli in porta.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria-Piacenza si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

