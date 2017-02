Atalanta-Cagliari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 23^ giornata)

DIRETTA ATALANTA-CAGLIARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 23^ GIORNATA) - Atalanta-Cagliari, diretta dall'arbitro Gavillucci, si gioca alle ore 15.00 di domenica 5 febbraio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per la 23^ giornata del campionato di Serie A, la prima del mese di febbraio 2017. Da un lato c'è la squadra di Gasperini che nonostante una leggera flessione è sempre ampiamente in corsa per un posto in Europa e che continua a far giocare giovani che sono di sicura prospettiva per il futuro del calcio italiano. Dall'altro c'è il Cagliari di Rastelli, che finora è stato protagonista di un campionato altalenante, ma comunque soddisfacente, visto che la salvezza sembra essere una cosa ormai già acquisita. Rastelli ora chiede ai suoi una inversione di tendenza per quanto riguarda il rendimento lontano dal Sant'Elia, ma contro una Atalanta in caccia di punti per l'Europa non sarà impresa per nulla semplice.

Gasperini può tirare un sospiro di sollievo, visto che il calciomercato è terminato e il solo Gagliardini è partito, lasciando l'Atalanta direzione Inter. Kessie, Petagna e Gomez sono rimasti a Bergamo e il tecnico ex Genoa potrà quindi contare su di loro per la corsa all'Europa. I bergamaschi sono reduci dall'ottimo pareggio ottenuto sul campo del Torino, diretta concorrente per la corsa all'Europa e che aveva bisogno di vincere per riavvicinarsi all'obiettivo.

I bergamaschi hanno giocato una grande partita, riuscendo a raddrizzare il match dopo essere passati in svantaggio. Questo risultato, unito alla vittoria casalinga contro la Sampdoria, ottenuta per 1 a 0 grazie ad un goal di un Gomez sempre più protagonista, ha fatto ripartire l'Atalanta, che con la sconfitta subita fuori casa contro la Lazio aveva ed ha dovuto dire addio al sogno proibito chiamato Champions League. Ora i bergamaschi ricevono il Cagliari e Gasperini vuole un solo risultato, ovvero una vittoria che vorrebbe dire fare un altro fondamentale passo verso una incredibile qualificazione europea.

Anche il Cagliari sta attraversando un buon momento, come testimonia il pareggio strappato al Bologna nell'ultima di campionato: i ragazzi di Rastelli hanno giocato un'ottima partita ed effettivamente la sconfitta sarebbe stata immeritata.

Per fortuna ci ha pensato Borriello in pieno recupero a recuperare il goal di Destro e a dare al Cagliari un buon punto dopo la sconfitta di misura subita all'Olimpico di Roma, al cospetto della squadra di Spalletti, successiva alla grande partita disputata tra le mura amiche contro il Genoa e terminata con un secco e roboante 4 a 1 con, ancora una volta, grande protagonista Marco Borriello. Ora arriva questo difficile match contro l'Atalanta, in cui Rastelli potrà contare su Ibarbo, tornato a sorpresa a vestire la maglia del Cagliari dopo aver girovagato per l'Europa.

Per quanto riguarda i precedenti, fermandosi a quello più recente nel tempo, va detto che all'andata i rossoblu fecero valere il fattore campo, imponendosi con un secco 3 a 0 che non ammise repliche. Ora però le cose sono cambiate e l'Atalanta vuole vendicare quella sconfitta non tanto per le statistiche, quanto per il fatto che i tre punti sono assolutamente prioritari per poter continuare la corsa verso l'Europa League, che è ormai diventato l'obiettivo dichiarato di società, allenatore e squadra.

Per quanto riguarda i pronostici relativi al match tra i bergamaschi e i sardi, va detto che i primi partono nettamente favoriti, causa l'ottimo gioco espresso e le difficoltà del Cagliari in trasferta. Una vittoria della banda di Gasperini viene infatti quotata dalla Snai ad un bassissimo 1,47, mentre un colpaccio esterno del Cagliari viene pagato decisamente meglio, attestandosi a 7 volte la posta. Anche il pareggio, se si guardano le quote per la vittoria bergamasca, risulta poco probabile: chi dovesse decidere di puntarvi vincerebbe 4,25 volte la cifra giocata.

Atalanta-Cagliari, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.