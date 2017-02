Bassano-Lumezzane/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA BASSANO-LUMEZZANE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano-Lumezzane sarà diretta dall’arbitro Alessandro Chindemi della sezione di Viterbo, assistito dai guardalinee Vittorio Pappalardo ed Alex Cavallina entrambi di Parma. Allo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa i padroni di casa del Bassano Virtus affrontano il Lumezzane per la 24esima giornata del campionato di Lega Pro. Le due compagini, inserite nel girone B, si sfidano domenica 5 febbraio alle ore 18:30 in uno dei due posticipi. Il Bassano arriva da una serie di risultati utili consecutivi molto positiva e nell'ultimo turno ha pareggiato in casa del Sudtirol.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

La squadra allenata dal tecnico Luca D'Angelo si trova nel cuore della zona playoff, al sesto, posto in graduatoria, anche se spera di ottenere un miglior piazzamenti in vista degli spareggi di fine anno. Discorso diverso per la Lumezzane, la cui situazione di classifica sta diventando sempre più complicata. Il team veneto si trova in zona playout ed è reduce da due sconfitte consecutive fra le mura amiche. Inoltre la vittoria non arriva dallo scorso 11 dicembre, quando il Lumezzane era riuscito ad espugnare il campo del Fano. Dopo quel giorno tre sconfitte e due pareggi hanno fatto sprofondare la squadra verso il baratro.

La squadra di casa schiererà fra i pali l'estremo difensore e capitano Rossi, che coordinerà i movimenti del modulo 4-3-1-2. Un'assenza piuttosto pesante sarà quella della mezzala Nicolò Bianchi, che dovrà essere sostituito a dovere dal mister. In difesa il terzino destro sarà Formiconi, il primo difensore centrale Soprano, il secondo difensore centrale Bizzotto e il terzino sinistro Crialese. A centrocampo, come detto poc'anzi, da mezzala non giocherà Bianchi, che verrà rilevato da Minesso, visto che anche l'altra mezzala Zibert è squalificato. Il fantasista ha segnato l'unico gol del Bassano Virtus nella precedente sfida contro il Sudtirol. Da mediano verrà impiegato Proietti, mentre l'altra mezzala sarà Laurenti, da trequartista si posizionerà Candido, e infine i due attaccanti centrali risponderanno ai nomi di Maistrello e Grandolfo.

Il Lumezzane avrà a disposizione l'intera rosa e dovrà provare a contrastare il Bassano con gli uomini migliori. In porta ci sarà Pasotti, sostenuto dalla difesa a quattro composta dai due terzini D'Alessandro e Bonomo e dai due difensori centrali Tagliani e Sorbo. Nel trio di centrocampo il mediano di contenimento sarà Calamai, affiancato sulla destra da Arrigoni e sulla sinistra dal venezuelano Varas Marcillo, le due mezzali. In attacco il tridente offensivo si comporrà dall'ala destra Bacio Terracino, dall'ala sinistra Russini e dalla punta centrale Barbuti.

A fare la gara sarà probabilmente il Bassano, che nel corso della stagione ha mostrato maggior qualità e capacità d'impostare l'azione. Il Lumezzane ha sicuramente bisogno di punti, ma per strapparne almeno uno su un campo molto difficile dovrà disputare la classica partita perfetta. La strategia dovrà prevedere una difesa robusta e coriacea, che chiuda tutti gli spazi e i pertugi ai tagli velenosi degli uomini offensivi del Bassano.

Al contempo le ripartenze dovranno essere veloci ed efficaci, per cercare di cogliere impreparata la difesa nelle rare volte in cui si distrae nel corso dei novanta minuti di gioco. Occhio di riguardo per il centravanti Grandolfo, che è abile a sfruttare occasioni sia di piede che di testa. Anche le agenzie di scommesse ritengono che il Bassano sia il naturale favorito per il successo. La vittoria dei giallorossi (segno 1) è data a quota 1.55 da Intralot, il pareggio (opzione X) vale 3.50 volte la posta, mentre il successo esterno del Lumezzane (segno 2) vale 6.50 volte.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Bassano-Lumezzane si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

