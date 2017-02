Carpi-Cesena/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA CARPI-CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 24^ GIORNATA) - Carpi-Cesena, diretta dall'arbitro Sacchi domenica 5 febbraio 2017 alle ore 12,30, si gioca allo stadio Sandro Cabassi tra i padroni di casa del Carpi ed il Cesena. La sfida è valida per la 24^ giornata del campionato di Serie B tra due formazioni che stanno perseguendo obiettivi differenti. Il Cesena dopo essere uscito in maniera abbastanza sfortunata e discutibile nei quarti di finale di Coppa Italia al cospetto della Roma di Spalletti per effetto di un generoso calcio di rigore accordato dal direttore di gara al minuto 95 e trasformato dal capitano Francesco Totti, si rituffa nel campionato alla ricerca di tre punti che sarebbero fondamentali nella rincorsa salvezza. Per il Carpi i 3 punti messi in palio darebbe una ottima spinta per cercare di mantenere fino alla fine un posto nella zona play off. In questo momento la classifica vede il Carpi sesto a quota 33 punti a pari merito come la Virtus Entella con un vantaggio di 2 punti sullo Spezia che la prima formazione fuori dalla zona Play Off.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA SERIE B (24^ GIORNATA)

Il Cesena è invece diciannovesimo con 24 punti a pari merito con la Pro Vercelli con 5 punti di vantaggio sull’ultimo posto del Trapani e con 1 solo punto da recuperare sulla coppia Avellino – Pisa per uscire dalla zona calda. Nell’ultimo mese di campionato le prestazioni delle due formazioni sono stati simili con entrambe che hanno raccolto 5 punti sui 15 disponibili.

In casa il Carpi sta offrendo prestazioni decisamente deludenti avendo conquistato soltanto 16 punti su 33 (tra i peggiori score del campionato) mentre il Cesena è la peggiore del lotto per prestazioni esterne con soli 4 punti ottenuti e nessuna vittoria conquistata. Nella gara di andata il Cesena ha avuto la meglio sul Carpi per 1-0 con rete di Djuric e nell’ultimo confronto diretto in casa del Carpi risalente al 22 febbraio del 2014 c’è stata la vittoria del Cesena per 2-1 con gol di Ktanjic e Rodriguez mentre per il Carpi andò a segno Ardemagni.

Il Carpi allenato da Castori dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 4-4-1-1 molto accorto con Belec tra i pali. In difesa la più grossa incognita riguarda il ruolo di terzino sinistro per il quale sono in ballottaggio Poli e Beretta con il primo in leggero in vantaggio. La coppia di centrali sarà composta Romagnoli e Sabbione mentre nel ruolo di terzino destro c’è Struna. In mezzo al campo ci sono diversi dubbi per mister Castori. Al momento Crimi sembra essere in vantaggio su Fedato mentre Bianco lo è su Mbaye. Sulla corsia destra dovrebbe agire Bifulco mentre su quella sinistra spazio a Letizia. In avanti Lasagna nell’ormai consolidato ruolo di prima punta con alle spalle Lollo.

Il Cesena di mister Andrea Camplone dovrebbe invece giocare con una difesa a tre davanti all’estremo difensore Agliardi. In particolare Perticone sul centro destra, Cascione oppure Vitale nel mezzo e Rigione sulla sinistra. Centrocampo a cinque con Balzano che dovrebbe spingere sulla corsia di destra, Renzetti dall’altro lato e nel mezzo Schiavone e cui viene affidato il compito di organizzatore di gioco con ai fianchi Garritano oppure Panico e Kone. In avanti ancora fiducia nella coppia composta da Cocco e Ciano.

Da un punto di vista tattico il Cesena si potrebbe trovare in difficoltà in quanto i tre centrali difensivi si troveranno dinnanzi al solito Lasagna che tra l’altro è un attaccante di movimento che quindi non darà loro punti di riferimento per cui si potrebbero creare molti spazi per gli inserimenti di Lollo e degli esterni di centrocampo. Dal proprio canto il Cesena potrà contare su un vantaggio numero in mezzo al campo.

Per le principali agenzie di scommesse italiane ed in particolare la Snai, nonostante un cammino casalingo non eccezionale il Carpi viene dato come favorito in maniera abbastanza netta ed infatti la vittoria del Carpi è quotata 2,00 mentre quella del Cesena è pari a 4,25. Il pareggio si attesta intorno al 3,15. Infine, non ci dovrebbero essere più di un paio di reti tant’è che l’Under 2,5 viene dato a 1,57 e l’Over 2,5 si aggira sul 2,25.

Carpi-Cesena sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 2 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

