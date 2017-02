Chievo-Udinese/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 23^ giornata)

DIRETTA CHIEVO-UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 23^ GIORNATA) - Chievo-Udinese, diretta dall'arbitro Aureliano, si gioca alle ore 15.00 di domenica 5 febbraio allo stadio Marcantonio Bentegodi per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Il derby del Triveneto mette di fronte due formazioni che sono reduci entrambe da un successo, che ha messo fine ad una serie di sconfitte che rischiava di farsi troppo lunga. La squadra di Maran era impegnata all’Olimpico contro la Lazio, ed alla fine è riuscita ad imporsi per 1–0, mentre l’Udinese, che aveva di fronte il Milan di Montella, al Friuli, è passati in svantaggio, ma ha saputo reagire conquistando prima il pareggio e poi la vittoria.

Tre punti importanti per le due squadre che le portano rispettivamente alla decima posizione, in perfetta parità, con 28 punti ciascuna, ma con il Chievo in vantaggio grazie alla vittoria ottenuta nella gara di andata al Friuli per 2–1. In quell’occasione l’Udinese si portò in vantaggio, con una rete segnata da Zapata dopo 25 minuti ma nel finale arrivò il ribaltone del Chievo, in rete prima all’82esimo con Castro e poi in pieno recupero con Cacciatore, al termine di una gara che i clidensi meritarono di vincere e nella quale non riuscirono ad andare a rete in precedenza, nonostante le tante occasioni avute.

Anche nella gara dell’ultimo turno con la Lazio la vittoria della formazione di Maran è arrivata nel finale, al 90esimo, con una rete messa a segno da Inglese. La formazione di Simone Inzaghi in effetti ha dominato l’incontro ma non è riuscita a segnare, anche per l’assenza del suo bomber numero 1, Immobile, costretto a guardare il match dalla tribuna perché squalificato. Per la formazione veneta si è trattato di una bella boccata d’ossigeno, in quanto erano ormai quattro le sconfitte subite di fila dai gialloblù.

Il Chievo si era presentato all’Olimpico in piena emergenza, a causa delle squalifiche di Meggiorini e Cesar, che si erano aggiunte alle indisponibilità di Pellissier e Castro per infortunio. La scelta di Maran era per l’inserimento di Spolli e Gamberini in difesa, davanti a Sorrentino, con Radovanovic impiegato in mediana. Birsa si sposta in avanti rispetto al suo ruolo abituale per aiutare l'unica punta, Inglese.

La Lazio attacca e trova anche diverse conclusioni, ma Sorrentino è molto attento ed in alcune occasioni si supera. Il Chievo prova qualche uscita ed impegna il portiere laziale Strakosha, che sostituisce Marchetti, assente per influenza, ma il tempo si chiude sullo 0–0 con largo predominio della formazione di Inzaghi. Lazio che mette sotto assedio la difesa del Chievo anche nella ripresa, ma i suoi attaccanti non riescono a sfondare e quando sembra che la partita si avvii verso il pareggio a reti inviolate, il Chievo prima impensierisce la Lazio con cacciatore che sfiora il palo al 37esimo, poi realizza al 90esimo con Inglese. Nel frattempo altra occasione per i laziali con Felipe Anderson che manda di poco a lato.

L’Udinese ha battuto per 2–1 il Milan in rimonta, con le reti di Thereau e De Paul, che hanno reso vana la rete del vantaggio rossonero, segnata da Jack Bonaventura, che dopo la rete è uscito dal terreno di gioco per infortunio, come è capitato poco dopo anche per De Sciglio. Per l’Udinese si è trattato dell’en-plein stagionale contro il Milan, dato che la formazione di Del Neri si era imposta anche nella gara di andata a San Siro. Per l’argentino De Paul si è trattato anche di una bella soddisfazione, in quanto quello segnato al Milan è il suo primo nella serie A italiana. L’allenatore dei friulani, Del Neri, aveva chiesto ai suoi uomini una gara concreta, puntando tutto sull’aggressività, ed i bianconeri hanno risposto positivamente, non perdendo la calma dopo la rete del meritato vantaggio del Milan.

Dopo l’uscita per infortunio di Bonaventura arriva quasi subito il pareggio dell’Udinese, su una ingenuità di Locatelli che dà il via ad una azione dei bianconeri che termina con il tiro di Thereau che infila Donnarumma. Il primo tempo, con 4 minuti di recupero, si chiude comunque in parità, e nel secondo tempo viene fuori la maggiore fame dell’Udinese, che potrebbe segnare con Zapata, ma l’ex napoletano sbaglia e consente a Donnarumma di parare. Al 28esimo la rete di de Paul che darà il successo alla formazione di Del Neri; l’argentino conclude una bella combinazione di gioco che coinvolge anche Jankto e Thereau. Nel finale l’Udinese rischia, ma Lapadula colpisce il palo esterno ed allora la band di Del Neri può esultare per la conquista dei tre punti.

Al Bentegodi, nel 4-3-2-1 tornano a disposizione di Maran i due squalificati, Meggiorini e Cesar ed entrambi si riprendono il loro posto nell’undici titolare. Il tecnico dei clidensi deve valutare sino all’ultimo minuto le condizioni sia di Castro che di Frey. Per due squalificati che rientrano, uno che esce, Cacciatore, che sarà in tribuna per questo match. Dall’altra parte le scelte di mister Del Neri vanno verso uno schieramento con il 4–3–3 ed il ritorno in campo di Widmer che si è allenato per tutta la settimana regolarmente. Per quanto riguarda il centrocampo, le non buone condizioni di Kums farebbero pensare ad un inserimento di Halfredsson. Il tridente offensivo è lo stesso visto nella gara contro il Milan, con Zapata in posizione centrale e Thereau con de Paul a fargli da sostegno sulle fasce.

Chievo-Udinese, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 255 (Sky Calcio 5 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.