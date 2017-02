Cremonese-Carrarese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA CREMONESE-CARRARESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Cremonese-Carrarese sarà diretta dall’arbitro Matteo Marchetti di Ostia Lido, assistito dai guardalinee Daniele Colizzi e Pietro Guglielmi entrambi di Albano Laziale. Si gioca dalle ore 16:30 di domenica 5 febbraio 2017, per la ventiquattresima giornata del campionato di Lega Pro. La classifica del girone A vede la Cremonese al secondo posto con 46 punti, all’inseguimento della capolista Alessandria distante 7 lunghezze; 22 invece i punti della Carrarese che apre la zona playout a pari merito con Tuttocuoio e Lupa Roma. Per la Cremonese di mister Attilio Tesser il 2017 non è cominciato bene: dopo il pareggio interno con il Pro Piacenza (1-1), i grigiorossi hanno incassato il quarto ko in campionato cedendo 2-1 sul campo della Giana Erminio.

Quest’ultimo match ha visto la Cremonese passare in vantaggio a fine primo tempo, con il sesto gol stagionale di Stefano Scappini, e condurre fino al 91’ minuto; poi, in pochi secondi, gli avversari hanno prima pareggiato con Perico e poi operato il sorpasso grazie ad un tiro di Marotta, condannando la squadra di Tesser ad una sconfitta amara e doppiamente beffarda, visto il contemporaneo ko dell’Alessandria sul campo dell’Arezzo. Se non altro anche il Livorno è stato battuto dal Como rimanendo un punto dietro i grigiorossi, in compagnia proprio dell’Arezzo che ha raggiunto i labronici a 45 punti.

Peggiore la situazione della Carrarese, che si presenta allo stadio Giovanni Zini reduce da 5 sconfitte e 7 partite di fila senza vittoria. L’ultimo turno ha visto i ragazzi di mister Andrea Danesi soccombere sul campo del Prato, che ha rosicchiato ai gialloazzurri punti importanti in ottica salvezza: la rete di Tomi e la doppietta di Tavano hanno steso la Carrarese che si è vista appaiare in classifica dalla Lupa Roma, vittoriosa sul Siena per 2-0.

Oggi si affrontano quindi due formazioni in cerca di punti e riscatto, ci sono le premesse per assistere ad un match combattuto anche se i pronostici pendono inevitabilmente verso la Cremonese. Queste le valutazioni dell’agenzia di scommesse snai.it: vittoria Cremonese (segno 1) a quota 1,40, pareggio finale (segno X) a 4,10, successo della Carrarese (segno 2) a 7,50. In 11 partite casalinghe i lombardi hanno ottenuto 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mentre la Carrarese registra un ruolino di marcia esterno pari a 2 successi, 1 pareggio e 9 ko per un totale di 7 punti conquistati (su 22).

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Cremonese dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2. A disposizione anche gli ultimi arrivati: l'esperto difensore Michele Canini, arrivato dal Parma e l’attaccante Nicola Talamo, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Latina (è stato al Siracusa nella prima parte dell’annata). Le punte titolari saranno comunque Scappini e Brighenti, autori di 18 reti in due (6 il primo, 12 il secondo); a completare il tridente d’attacco il trequartista Perrulli. Centrocampo formato da Pesce, Moro e Scarsella, mentre in difesa da destra a sinistra previsti Salviato, Polak, Marconi (o Canini) e Gemiti. Tra i pali Ravaglia.

La Carrarese dovrebbe rispondere con il 4-3-3: in porta Lagomarsini, a protezione dell’area i difensori centrali Cristini e Massoni, terzino a destra Dell’Amico e sulla corsia opposta Foglio. In cabina di regia Petermann, a completare il reparto centrale saranno Rosaia e Bastoni con Daniele Galloppa inizialmente in panchina. Un ballottaggio nel tridente offensivo: Cais parte favorito su Miracoli per il ruolo di centravanti, mentre Del Nero e Floriano saranno confermati sugli esterni (in lizza anche Finocchio, arrivato dalla Pistoiese). Se l’attacco della Carrarese ha segnato appena 2 gol nelle ultime 5 giornate, la difesa rimane un reparto sotto osservazione: al momento risulta la quarta più perforata con 35 reti al passivo.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese-Carrarese si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

