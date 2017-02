DIRETTA COPPA DAVIS 2017/ Argentina-Italia, Lorenzi-Berlocq, Fognini-Pella: risultato live, info streaming tv e orari (oggi, 5 febbraio 2017)

DIRETTA LORENZI-BERLOCQ E FOGNINI-PELLA: ARGENTINA-ITALIA, COPPA DAVIS 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV (3^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 5 FEBBRAIO) MA SCALPITA SEPPI... - A scontrarsi nell'ultima giornata della sfida Argentina-Italia valida per il primo turno del World Group della Coppa Davis 2017 dovrebbero essere prima Lorenzi e Berlocq, poi Fognini e Pella. Ipotizzando il caso che le cose per la squadra di Corrado Barazzutti si mettano male dopo il match del numero uno Lorenzi, sulla carta toccherebbe a Fabio "Fogna" provare a portare a casa il punto decisivo per l'Italtennis. Attenzione però: il regolamento della Coppa Davis permette ai capitani di modificare le proprie scelte fino a pochi minuti dall'inizio del match. Con un Fognini che venerdì è stato messo ko da una gastroenterite e che ieri è stato in campo quasi 4 ore in doppio, ecco che assume sempre più rilevanza la candidatura di Andreas Seppi. Il tennista azzurro si è sbarazzato in 4 set di Carlos Berlocq e dopo un Australian Open ha tutte le carte in regola per confermare il suo momento d'oro: sarà lui il Davisman al quale Barazzutti si affiderà in caso di emergenza?

L'Argentina trascina il match contro l'Italia valido per il primo turno del World Group della Coppa Davis 2017 fino alla terza giornata di incontri. Dopo che i ragazzi di Corrado Barazzutti avevano chiuso la prima giornata sul punteggio di 2 a 0 grazie ai successi in singolare di Lorenzi e Seppi su Pella e Berlocq, ieri la formazione albiceleste è riuscita a conquistare il primo punto grazie al doppio composto da Berlocq e Pella, bravi a spuntarla al quinto set contro la coppia tricolore formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli (6-3 6-3 4-6 2-6 7-6). Nella giornata odierna saranno i numeri uno di entrambe le compagini a scontrarsi per assegnare la vittoria all'Italia o all'Argentina nel primo confronto della Coppa Davis 2017: salvo ripensamenti dei commissari tecnici, a Buenos Aires il primo match a partire dalle 15 sarà quello tra Simone Lorenzi e Carlos Berlocq; nel caso in cui a spuntarla dovesse essere l'argentino toccherebbe dunque a Fabio Fognini cercare di portare a casa il punto decisivo contro il mancino Pella.

