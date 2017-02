Diretta/ Italia-Galles rugby info streaming video e tv, risultato live e cronaca (DMax, Sei Nazioni 2017 oggi 5 febbraio)

DIRETTA ITALIA-GALLES RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA DELLA PARTITA (DMAX SEI NAZIONI 2017 OGGI DOMENICA 5 FEBBRAIO) – Italia-Galles, diretta dall'arbitro inglese JP Doyle, è una partita valida per la prima giornata dell’importante torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 15.00 di domenica 5 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. Finalmente si comincia. Gli appassionati di rugby non vedevano il momento, ma ora bisogna iniziare a fare sul serio. La nuova Italia di Conor O’Shea scende in campo nel Sei Nazioni 2017, con tantissime novità pronte per tutti i tifosi della nazionale. La sfida contro il Galles non è delle più agevoli, ma i nostri sanno esaltarsi nel momento delle difficoltà (chiedere ai francesi durante la gara d'esordio del 2013). Tra polemiche su ipotesi di retrocessioni e voglia di far bene, la nostra nazionale ospita in uno Stadio Olimpico gremito il Galles, che vuole tornare a fare la voce grossa dopo quel 2013 in cui alzò il trofeo virtualmente nel nostro stadio. Non sarà facile imporre il proprio gioco, visto che è una squadra giovane, ma quella vittoria contro il Sudafrica di novembre fa solamente ben sperare. Ora bisogna fare sul serio ed evitare ulteriori chiacchiere.

Il Galles è alle prese con qualche problema di troppo, Luke Charteris non prenderà parte al match per un problema alla mano, così come Taulupe Faletau che deve fare i conti con il ginocchio. Lo staff medico non vuole assolutamente rischiare il numero otto. Sarà comunque una sfida importantissima per gli azzurri, che dovranno dimostrare il loro valore. Infatti le polemiche su una possibile retrocessione/cacciata dal Sei Nazioni hanno fatto da eco a questa sfida: molti pensano che l'Italia non sia in grado di mettere in campo compagini all'altezza del torneo, ma ogni voce è stata subito smentita, anche grazie al fresco successo contro il Sudafrica.

Il Galles vuole ovviamente conquistare la prima vittoria per partite con il piede giusto, ma in un Olimpico gremito non sarà di certo semplice. Gli azzurri giocheranno sicuramente sulle ali dell'entusiasmo e dunque vedremo una partita spettacolare. La nostra nazionale non deve però cedere alla fisicità dei gallesi, che cercheranno di mettere in campo il tutto per tutto pur di portare a casa il risultato. O' Conor sa benissimo quale siano gli obiettivi del Galles e sa anche come giocheranno. Mantenere alta l'attenzione e cercare di non disunirsi alla prima difficoltà: sarà questo il buon proposito dell'Italia in questa nuova competizione.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Italia-Galles sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky.

Per la partita dell'Italia, l'appuntamento sarà con la telecronaca e il commento tecnico di Antonio Raimondi e Vittorio Munari e i contributi da bordo campo dell'inviato Francesco Bissolotti, che sono i volti di questa emittente che punta molto sul rugby, con in aggiunta alle partite live anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

D Max in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche tramite la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana, ma anche quelli ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che in italiano è @RBSSei.