Diretta/ Juventus-Inter: info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (oggi, Serie A 2017 23^giornata)

DIRETTA JUVENTUS-INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 5 FEBBRAIO) - Juventus-Inter sarà diretta dall'arbitro Nicola Rizzoli della sezione di Bologna, assistito dai guardalinee Di Fiore e Manganelli, dal quarto uomo Barbirati e dagli addizionali Orsato e Mazzoleni. Il derby d'Italia rappresenta sicuramente il piatto forte della ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: il posticipo serale della domenica, in programma allo Juventus Stadium alle ore 20.45, è senz'ombra di dubbio la partita più importante di questo turno è che vedrà di fronte due squadre agguerrite determinatissime a strappare i tre punti. Per la Juventus questa gara si può considerare una sorta di prova del nove: in attesa di recuperare il match contro il Crotone, rinviato per la disputa della Supercoppa italiana lo scorso fine dicembre, i bianconeri sono chiamati a mostrare i muscoli contro una squadra che in campionato vince da sette partite consecutive, e nonostante il KO in Coppa Italia contro la Lazio vuole proseguire la sua scalata in classifica; ed è a questo punto che gli uomini di Allegri devono fare la voce grossa e mettere una prima seria ipoteca al sesto titolo di fila.

In caso di vittoria contro l'Inter la Juventus legittimerebbe ancora una volta la propria leadership nel campionato italiano, facendo capire una volta per tutte alle dirette rivali chi è che comanda sul suolo nazionale. Allegri sfodererà l'artigliera pesante senza preoccuparsi dell'imminente impegno allo Scida di Crotone, e probabilmente rivedremo ancora il 4-2-3-1 che ha fatto il suo debutto qualche settimana fa nella sfida contro la Lazio, con Mandzukic, Dybala (ancora al centro delle polemiche per non aver dato la mano ad Allegri che lo aveva sostituito nella gara contro il Sassuolo) e Higuain in campo contemporaneamente.

Ultimamente l'Inter in campionato sa solo vincere e la sfida alla Juventus campione d'Italia rappresenta una cartina di tornasole per la squadra di Pioli: dopo sette vittorie consecutive i nerazzurri sono risaliti fino al quarto posto in classifica, mettendo nel mirino il Napoli che si trova tre punti sopra il club meneghino. Anche solo un pareggio sarebbe un'impresa di non poco conto, considerando che in casa la Juventus viaggia a punteggio pieno dimostrandosi veramente imbattibile, mentre l'Inter in trasferta ha lasciato qua e là qualche punto per strada non interpretando sempre nel migliore dei modi le gare esterne.

Gli uomini di Pioli sono chiamati al salto di qualità definitivo, e devono inoltre dimostrare che l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio è stato solamente un incidente di percorso che qualunque squadra (compresa la Juve) può incontrare nel corso del proprio cammino. Icardi vorrà sicuramente interrompere il digiuno di gol che va avanti da qualche weekend e la Juventus è l'avversario ideale per tornare a gonfiare la rete.

Lo scorso 18 settembre al Meazza di Milano l'Inter - all'epoca allenata da Frank de Boer - ha saputo giocare un brutto scherzo alla Juventus battendola in rimonta per 2 a 1 e aggiudicandosi l'ultimo atto del Derby d'Italia: ad annullare il vantaggio iniziale di Lichtsteiner ci hanno pensato Icardi e Perisic. Nella storia del campionato italiano l'Inter ha fatto visita alla Juventus 83 volte, con un bilancio di 57 vittorie per i bianconeri, 11 successi per i nerazzurri e 15 pareggi.

I bookmaker non trascurano il fattore campo e per questa ragione la Juventus gode di quote decisamente basse rispetto all'Inter: su WilliamHill l'1 dei bianconeri viene dato a 1,62; su Bwin il risultato di parità, l'X, è caratterizzato da una quota di 4,00; su Bet365 il 2 dei nerazzurri viene pagato 6,50 volte la posta in palio. Molto più prudenti le agenzie di scommesse sul numero di gol segnati dalle due squadre nell'arco dei novanta minuti: Betfair propone una quota di 1,83 per l'Over e di 1,95 per l'Under.

Sky Sport e Mediaset Premium dedicheranno un'ampia copertura di diretta tv - e non potrebbe essere altrimenti - a Juventus-Inter con un ampio pre-partita per poi collegarsi al Meazza per il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45; sul satellite l'incontro sarà proposto in HD sui canali 201, 206, 209 (in super HD) e 251, mentre sul digitale terrestre la partita andrà in onda sui canali 370 e 380 del decoder. Diretta in streaming video di Juventus-Inter disponibile agli indirizzi skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.