Diretta/ Milan-Sampdoria: info streaming video e tv, quote, orario, risultato live e cronaca (oggi, Serie A 2017 23^giornata)

DIRETTA MILAN-SAMPDORIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 5 FEBBRAIO) - Milan-Sampdoria sarà diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunciata: la partita, in programma domenica 5 febbraio 2017 alle ore 12.30, sarà il lunch match della quarta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Sfida particolarmente delicata per il Milan di Montella, sceso dal secondo al settimo posto in classifica, seppur in coabitazione con la Fiorentina e con una partita in meno disputata rispetto alle avversarie. La squadra di Montella nel suo recente trend negativo ha pagato anche e soprattutto i tanti infortuni patiti, che stanno aumentando con Bonaventura e De Sciglio out per la partita da disputare contro la formazione genovese.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI MILAN-SAMPDORIA DI SERIE A 2016-2017 - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017

Che dopo la grande vittoria interna contro la Roma ha ritrovato il sorriso, in un campionato in cui comunque i blucerchiati sono riusciti a garantirsi già con largo anticipo la salvezza e la certezza di non dover soffrire come nella passata stagione, quando guidata proprio da Vincenzo Montella in panchina la squadra del presidente Ferrero ha flirtato pericolosamente per tutta la stagione con la retrocessione.

Per il Milan l'obiettivo primario in questa annata è il ritorno nelle competizioni europee dopo tre anni di assenza. Obiettivo che per la Sampdoria sembra troppo difficile da rincorrere, visto che tra rossoneri e blucerchiati la distanza in classifica è al momento di dieci punti. La Sampdoria ha sicuramente dimostrato di voler vivere un girone di ritorno comunque in cui sia possibile ritagliarsi soddisfazioni, per evitare di vivere un grigiore che possa protrarsi da qui alla fine del campionato.

Come detto, momento no per il Milan che è reduce da tre sconfitte consecutive in incontri ufficiali, tra Coppa Italia e campionato. I rossoneri sono stati sconfitti a San Siro dal Napoli e poi sono caduti in Coppa Italia contro la Juventus, uscendo dunque dalla competizione nei quarti di finale. Quindi, i ragazzi di Montella sono caduti facendosi rimontare anche dall'Udinese, in una partita deludente anche per l'errore finale del giovane portiere-prodigio Donnarumma sul tiro di De Paul che ha deciso la partita in favore dei friulani.

In generale il Milan ha raccolto solo un punto nelle ultime tre partite di campionato e non vince in Serie A dai tre punti conquistati in extremis l'8 gennaio scorso contro il Cagliari. La Sampdoria dopo un periodo poco brillante, con il pari senza reti contro l'Empoli unico punto conquistato nel 2017, ha vissuto una giornata splendida contro una Roma che era reduce da un'importante serie positiva. La squadra di Giampaolo, in svantaggio fino a metà secondo tempo, ha saputo ribaltare completamente la situazione, conquistando tre punti d'oro che hanno risollevato in maniera significativa anche l'umore dei tifosi.

Nell'ultimo precedente in campionato tra le due squadre a San Siro, il 28 novembre del 2015, il Milan ha rifilato un secco quatro a uno alla Sampdoria con le reti di Bonaventura, Niang (doppietta) e Luiz Adriano, con i blucerchiati capaci solamente di accorciare le distanze con Eder su calcio di rigore. Al 12 aprile del 2015 risale invece l'ultimo pari tra le due formazioni, con vantaggio di Soriano per i genovesi e pari rossonero firmato da De Jong. Al 26 agosto del 2012 risale invece l'ultimo colpaccio sampdoriano a Milano, vittoria di misura con rete decisiva firmata da Andrea Costa nel primo quarto d'ora del secondo tempo e vantaggio mantenuto fino al triplice fischio finale.

Match interessante dunque, con il Milan che nonostante le assenze ed il momento negativo che si trascina ormai da qualche settimana, viene considerato favorito dalle agenzie di scommesse con quota 1.73 fissata da William Hill. Betfair propone invece a 5.80 la quota relativa al successo esterno blucerchiato, con Bet365 che moltiplica per 4.00 l'investimento sull'eventuale pareggio.

Diretta tv: Milan-Sampdoria, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 12.30, è una sfida che potrà essere seguita dagli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport HD (o in diretta streaming video sempre per tutti gli abbonati al digitale terrestre pay sul sito play.mediasetpremium.it). Gli abbonati Sky potranno invece collegarsi sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del boquet satellitare, con streaming via internet del match disponibile collegandosi al sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI MILAN-SAMPDORIA DI SERIE A 2016-2017 - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017