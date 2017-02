Diretta/ Pistoia-Avellino: info streaming video e tv, risultato live (basket Lega A 18^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

DIRETTA THE FLEXX PISTOIA-SIDIGAS AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET LEGA A 18^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Pistoia-Avellino sarà diretta dalla terna arbitrale Begnis-Paglialunga-Boninsegna; alle ore 18:15 di domenica 5 febbraio il PalaCarrara ospita la partita valida per la diciottesima giornata del campionato di basket Lega A 2016-2017. La formazione di casa ci arriva dopo aver sfiorato il colpaccio esterno sul parquet del PalaPentassuglia di Brindisi, dove è stata sconfitta per 86 – 85, mentre quella campana il colpaccio l’ha fatto davvero, battendo nel posticipo la capolista Olimpia Milano, pur dovendo fare a meno del suo centro titolare, Marco Cusin, fuori per circa due mesi per una frattura alla mano.

Con questo risultato gli irpini hanno ottenuto di restare a 4 punti dalla capolista e soprattutto di agganciare la Reyer Venezia che nello stesso turno si è dovuta inchinare al PalaFantozzi. Pistoia invece resta nel gruppo delle cinque squadre appaiate a quota 16, dall'ottavo fino al 12esimo posto, ed è quindi ancora in corsa per poter conquistare un posto nelle 8 che si giocheranno i playoff.

Nella gara dello scorso turno è mancato veramente poco alla formazione di coach Esposito per espugnare il PalaPentassuglia. Pistoia ha vinto la lotta a rimbalzo, catturandone alla fine 40, contro i 32 della formazione di meo sacchetti, ma Brindisi è stata caparbiamente "sul pezzo" fino all’ultima sirena, anche per far dimenticare immediatamente la disastrosa prestazione offerta una settimana prima sul parquet di Trento. La The Flexx ha avuto anche 11 punti nel corso della gara e sembrava pronta ad agganciare la quinta vittoria nelle ultime sei gare, ma il finale ha premiato la squadra di casa.

Avvio di primo quarto di marca pistoiese, poi c’è il pareggio di brindisi che sorpassa subito dopo con una tripla e prova ad allungare, ma Pistoia è veramente reattiva e chiude il primo quarto sul 23 – 20. Nella seconda frazione Pistoia prima pareggia, a quota 25, poi sfrutta l’imprecisione ai liberi dei pugliesi per conquistare il vantaggio e mantenerlo all’intervallo lungo, 37 – 45. Ad inizio terzo quarto Brindisi ricuce fino al – 2, poi sorpassa a quota 51, ma il timeout di Esposito riporta la tranquillità in casa Pistoia con un parziale di 9 – 0 che Brindisi recupera, tanto da arrivare al 30esimo sul 63-64. Quarta frazione caratterizzata da un equilibrio sovrano, fino al 5°, poi sono di Pistoia i tentativi di allungo, ma nel finale l’ultima speranza di Pistoia, con Moore, si infrange sul ferro. Per coach Esposito Ronald Moore, Lombardi e Petteway in doppia cifra.

Contro l’Olimpia Milano una Sidigas da applausi strappa due punti preziosi e si gode un Kyrilo Fesenko che sottocanestro ha fatto dimenticare, assieme a Leunen e Zerini, l’assenza di Cusin. Avellino sta cercando sul mercato un lungo "comunitario", da ingaggiare "a gettone" per sostituire temporaneamente il centro azzurro, ma ancora non ha concretizzato l’arrivo di nessuno. Avellino ha disputato una grande gara e nel corso della terza frazione è riuscita a conquistarsi anche 17 punti di vantaggio.

Milano è stata accolta da un PalaDelMauro caldissimo, e gli uomini Sacripanti hanno fatto vedere sin da subito di apprezzare il calore dei loro 5000 tifosi, ripagandoli con un avvio super, e conducendo poi la partita per tutti i 40 minuti. Il pivot ucraino, partito in quintetto per l’assenza di Cusin, ha chiuso la gara con una tripla doppia all’attivo, aggiungendo gli 11 falli subiti dalla difesa milanese ai 20 punti realizzati ed agli 11 rimbalzi catturati. Il primo periodo di gioco, chiuso sul 30 – 15, ha in pratica tagliato le gambe alla formazione di Repesa, poi nel proseguo della gara è emerso anche l’ex, Ragland, che sembrava non dovesse giocare per un problema ad una spalla accusato in allenamento e che alla fine ha segnato 18 punti, aggiungendo anche 5 assist. Doppia cifra anche per il belga Obasohan, e contributo determinante anche da parte di tutti gli altri.

Nella partita del PalaCarrara, coach Esposito schiera la sua The Flexx Pistoia con un quintetto abse che vede Ronald Moore come play, con accanto Petteway come guardia, l’ex Fortitudo Roberts schierato come numero 3, e la coppia Crosariol – Boothe sottocanestro. Per Pino Sacripanti andranno invece sul parquet alla palla a due gli stessi uomini già visti contro l’Olimpia, con la coppia di esterni Ragland – Obasohan, Thomas ad agire nel ruolo di ala piccola e Fesenko con Leunen sotto le plance.

Pistoia-Avellino sarà trasmessa in diretta tv da Ottochannel, il canale che - al netto di dirette assegnate a Rai o Sky - trasmette tutte le partite esterne nella stagione della Sidigas. Salvo variazioni nel palinsesto, la diretta streaming video sarà garantita su www.ottochannel.tv; ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

