Diretta / Super Bowl 2017 Ed 51, New England Patriots-Atlanta Falcons: vincitore, info streaming video e tv, risultato live (oggi 6 febbraio)

DIRETTA SUPER BOWL 2017 ED 51, NEW ENGLAND PATRIOTS-ATALANTA FALCONS: VINCITORE, INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI 6 FEBBRAIO) - La partita di football americano tra New England Patriots ed Atlanta Falcons, valida per l’edizione numero 51 del Super Bowl, sarà diretta dal capo-arbitro Carl Jeffers; oltre a lui la squadra disciplinare comprenderà anche Dan Ferrel nel ruolo di Empire, Kent Payne (capo arbitri di linea), Jeff Seeman (arbitro di linea), Doug Rosenbaum (arbitro di campo), Dyrol Prioleau (arbitro laterale), Todd Prukop (arbitro posteriore) e Tom Sifferman (addetto ai replay). Inizio dell'incontro alla mezzanotte italiana di lunedì 6 gennaio 2017. Di fronte come detto i New England Patriots di coach Bill Belichick, già vincitore di 4 edizioni del Super Bowl, e i Falcons guidati da Dan Quinn che ad Atalanta sta vivendo la sua prima esperienza da capo allenatore, dopo aver lavorato come specialista difensivo ed assistente. Teatro del cinquantunesimo Super Bowl è l’NGR Stadium di Houston, che l’estate scorsa ha ospitato anche 3 partite della Coppa America di calcio. Come di consueto, l’attesissimo evento sportivo sarà curato in ogni dettaglio anche del punto di vista dell’intrattenimento. A cominciare dal tradizionale inno statunitense, che tornerà ad essere interpretato da un cantante maschile dieci anni dopo l’ultima volta: nel 2007 fu Billy Joel, questa volta tocca al quarantenne Luke Bryan che canterà The Star-Spangler Banner prima della partita. Lo show di metà tempo invece è affidato a Lady Gaga icona del genere pop-dance; da non escludere anche l’esibizione della collega Beyoncé, che si era esibita già l’anno scorso assieme ad altri artisti di fama mondiale quali Coldplay, Bruno Mars e Mark Ronson.

Per quanto riguarda le squadre, i New England Patriots fanno ormai parte della ‘mobilia’, come si suol dire, nel salotto del Super Bowl: per la franchigia bostoniana si tratta della nona partecipazione alla finale del campionato NFL, la numero 7 nelle ultime 16 stagioni. Dopo aver concluso la stagione regolare con il miglior record della NFL (14 partite vinte e 2 perse), i Patriots hanno conquistato il ticket per il Super Bowl superando Houston Texas (34-16) e Pittsburgh Steelers (36-17) nei playoff. Gli Atlanta Falcons invece hanno concluso la Conference di appartenenza, la NFC, al secondo posto con un bilancio di 11 vittorie e 5 sconfitte. Successivamente hanno piegato i Seattle Seahawks per 36-20 nel secondo turno dei playoff, vincendo poi anche la semifinale contro i Green Bay Packers per 44-21.

Il Super Bowl 2017 sarà trasmesso in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: studio prepartita a partire dalle ore 23:00 di domenica 5 febbraio, dalla mezzanotte la telecronaca del match e a seguire il post gara fino alle 05:30 circa. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Diretta tv del Super Bowl LI anche su Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Sport, numero 370 disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380; per gli abbonati diretta anche in streaming video tramite PremiumPlay.

