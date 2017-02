Diretta/ Trieste-Fortitudo Bologna: info streaming video e tv, risultato live (basket A2 Est 20^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

DIRETTA ALMA TRIESTE-KONTATTO FORTITUDO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET A2 EST 20^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) - Trieste-Fortitudo Bologna, domenica 5 febbraio alle ore 14:15, si gioca al PalaTrieste per la ventesima giornata del campionatodi basket A2 2026-2017, girone Est. L’incontro, seppur molto difficile, non spaventa di certo la truppa fortitudina, che nello scorso turno ha messo sotto in modo imperioso la seconda in classifica, De Longhi Treviso, battuta per 83 – 53. Non è da meno la formazione di casa, guidata da Dalmasson, che seppur alle prese con una brutta situazione infortuni ha battuto la Tezenis Verona, altra formazione lanciatissima in questo momento del campionato.

Nella gara dell’ultimo turno, che riportava alla memoria i tanti scontri tra Fortitudo e Treviso in serie A1, anche con finali scudetto, la squadra di Boniciolli ha letteralmente annientato quella di Pillastrini, che per lunghi tratti di gara ha dovuto lasciare a sedere in panchina DeCosey. A determinare il largo successo dei padroni di casa le prove splendide del nuovo arrivato, Legion, ex Viola Reggio Calabria, e di Matteo Montano. Una prova di squadra esaltata anche dal grande calore che come sempre hanno assicurato gli oltre 5500 tifosi bolognesi presenti sugli spalti del PalaDozza.

L’esordio con la maglia della "Effe" di Alex Legion non poteva essere migliore; l’americano ha messo a segno 21 punti, ma soprattutto ha dimostrato di essere già a suo agio con i compagni dopo pochi allenamenti, e la sua presenza ha contribuito anche a migliorare le prestazioni degli altri. Oltre a Legion e Montano, da rimarcare la bella prova di Michele Ruzzier, che ha prodotto pochi punti personali, 6, ma ha smazzato 9 assist ed è stato protagonista anche nella fase difensiva, in questa occasione vero punto di forza dei felsinei.

Treviso da parte sua è stata molto imprecisa nelle conclusioni, sia per quanto riguarda il tiro da due punti che per quello da oltre l’arco, e dopo aver resistito nei primi due quarti di gara, chiusi sotto di 5 e di 9 punti, ha mollato sull’allungo perentorio dei bolognesi, che sono riusciti ben presto ad arrivare al + 20, ed hanno poi insistito anche nell’ultimo quarto riuscendo a portare il divario ai 30 punti finali. Nelle fila della Fortitudo serata in doppia cifra anche per Knox ed Italiano, con 12 e 10 punti rispettivamente.

L’Alma Trieste di Dalmasson affrontava "incerottata" la Tezenis Verona, squadra in grande forma con quattro successi consecutivi, ed è riuscita a fermarla, al termine di 40 minuti molto sofferti. Dalmasson iniziava la gara senza Prandin e con le condizioni fisiche non perfette sia per gli esperti Cittadini e Pecile che per Baldasso. Inizio gara con le due squadre che si scambiano piccoli vantaggi, poi nella seconda metà del primo quarto i veneti provano una mini fuga che li porta a chiudere in vantaggio, 17 – 23, il primo periodo. Verona continua a comandare anche nella seconda frazione e trova anche il + 10 grazie a Brkic, e timeout immediato di coach Dalmasson.

Verona sbaglia molti liberi e Baldasso e Pecile ricuciono lo strappo fino al 40 – 42 con il quale le due formazioni vanno all’intervallo lungo. Gara equilibrata anche nella terza frazione, nella quel i giuliani riescono a chiudere con un solo punto di svantaggio. Il quarto periodo è da battaglia, con Parks che spinge Trieste sul 67 – 64, poi Pecile non riesce a chiuderla dalla linea della carità e Verona ha anche l’occasione di ribaltare negli ultimi secondi, ma la conclusione non trova la retina e la gara si chiude sul 68 – 66 per la formazione di Dalmasson che porta Bossi, Green e Da Ros in doppia cifra, con quest’ultimo che risulta anche l’MVP della gara.

Nella gara contro la Fortitudo Dalmasson spera di poter recuperare Prandin, ma parte con lo stesso quintetto base già visto contro Verona, composto da Parks, Da Ros, Green, Coronica e Bossi, mentre coach Boniciolli si schiera con Montano, Legion, Mancinelli, Knox e Raucci.

Trieste-Fortitudo Bologna sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati alla pay tv del satellite: appuntamento sul canale Sky Sport 2 e, per tutti coloro che fossero senza un televisore, possibilità di seguire la partita del PalaTrieste anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

