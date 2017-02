Diretta/ Verona-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (Raisport, volley maschile, Superlega 21^ giornata, oggi 5 febbraio 2017)

DIRETTA CALZEDONIA VERONA-AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV,ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE SUPERLEGA 21^ GIORNATA, OGGI 5 FEBBRAIO 2017) – Verona-Modena, diretta dagli arbitri Cappello e LaMicela, è la partita di volley maschile in programma per oggi 5 febbraio 2017 alle ore 18.00, valida per la 18^giornata del campionato di Superlega. Dopo la Coppa Italia e ile soddisfazioni in Europa la formazione emiliana torna in campionato contro i gialloblu, che in classifica distano sì cinque punti, ma solamente ad una posizione di distanza. Un vero big match, o ancor meglio, un vero scontro diretto quello di stasera: serve una vittoria a Modena per proseguire nella rincorsa alla Diatec Trentino, ma i tre punti servono anche a Verona per poter recuperare terreno proprio alla diretta concorrente. Sarà dunque una sfida avvincente, da non perdere assolutamente.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI DI VOLLEY MASCHILE - - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VERONA-MODENA (da raiplay.it)

Entrambi gli allenatori sembrano aver già deciso i due sestetti. Partendo dai padroni di casa, il libero titolare sarà Andrea Giovi. In palleggio Michele Baranowicz, mentre l'opposto sarà molto probabilmente Mitar Djuric. In banda vedremo probabilmente Luigi Randazzo e Uros Kovacevic, con Toncek Stern pronto a subentrare a gara in corso. Al centro confermati Aidan Zingel e Simone Anzani, che cercheranno di fermare il temibile attacco di Modena. Squadra già fatta anche per i gialloblu modenesi: Piazza manda in campo Salvatore Rossini come libero, mentre l'opposto potrebbe essere Luca Vettori. Centrali pronti a creare problemi all'attacco di Verona: in campo andranno Matteo Piano e Kevin Le Roux. Difficile un recupero di Max Holt, ancora alle prese con l'infortunio. Earvin Ngapeth e Nemanja Petric andranno in attacco, con Santiago Orduna in palleggio.

Una sfida difficile e complessa per Modena: la sconfitta in Coppa Italia ancora brucia e aver lasciato sul campo di gioco un trofeo conquistato nella stagione peggiore per la società (ricordiamo come sul campo Modena abbia conquistato tutto, ma le vicende societarie erano tutt'altro che rosee) sono fattori da non sottovalutare. Una sconfitta che pesa, dimenticata parzialmente dopo la vittoria in casa del Craiova che consolida il primato nel proprio raggruppamento della Champions League. Ma il campionato è un'altra storia e non ha nulla a che fare con le altre competizioni. Verona sta invece vivendo un periodo positivo, con una posizione di classifca difficilmente auspicabile ad inizio anno.

I veronesi sanno benissimo che dovranno sudare per mantenere un simile piazzamento. Vedremo dunque una sfida combattuta e tirata sin dai primi minuti. Servirà fare bene soprattutto in ricezione, anche perché sappiamo la reale potenza degli attaccanti di entrambi gli schieramenti. Dunque si giocherà tutto in fase difensiva, dove Modena può fare la differenza. Occhio anche al muro: entrambe le compagini hanno elementi che in giornata possono contribuire con circa dieci punti a testa. Occhi puntati anche su Earvin Ngapeth, alla continua ricerca di sé stesso in questa stagione. Dopo un' Olimpiade deludente, il transalpino vuole riprendersi tutto.

Ricordiamo infine che il match tra Verona e Modena per la 21^ giornata di Superlega sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale appuntamento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport 1 disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta video streaming della partita di volley maschile, tramite il servizio gratuito raiplay.it, disponibile al sito www.rai.tv.

