Donnarumma / Milan-Sampdoria: il portiere rossonero a caccia del riscatto dopo un mese di fuoco (oggi 4 Febbraio 2017)

DONNARUMMA, MILAN-SAMPDORIA: IL PORTIERE ROSSONERO A CACCIA DEL RISCATTO DOPO UN MESE DI FUOCO. OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - Donnarumma sarà titolare nel lunch match di oggi tra Milan e Sampdoria. Al Meazza i rossoneri cercano punti per risalire la china dopo un mese di gennaio da dimenticare, 31 giorni dove la squadra e i giocatori chiave non hanno brillato di luce propria. Tra questi, purtroppo, c'è anche Gigio Donnarumma. Il baby portiere è incappato in una serie di errori evitabili per uno che ha dimostrato di valere “come un Modigliani” (copyright di Mino Raiola, agente dell'estremo difensore milanista). Certo, Donnarumma è giovanissimo e, nonostante la verdissima età, è riuscito a mettere in mostra salvataggi decisivi. Alcuni esempi? Il rigore disinnescato ad Adem Ljajic in Torino-Milan dello scorso 16 gennaio. Se il serbo avesse segnato, i granata si sarebbero portati sul 3-0 e avrebbero messo una seria ipoteca sulla gara dell'Olimpico, poi pareggiata dai rossoneri.

Dicevamo delle parate sensazionali di Donnarumma. Oltre a queste ci sono da mettere in conto alcuni errori, non gravi ma che sarebbero potuti essere evitati con maggiore attenzione. In Milan-Napoli, José Maria Callejon infila Gigio con un diagonale che passa in mezzo alle gambe del portiere; poco dopo Lorenzo Insigne fulmina il 99 rossonero con un tiro nel sette, soltanto sfiorato dall'estremo difensore milanista. Nel frattempo iniziano a susseguirsi insistenti voci di calciomercato riguardanti il futuro di Donnarumma: la Juventus lo avrebbe messo nel mirino per sostituire niente meno che Buffon. Raiola getta benzina sul fuoco con dichiarazioni piccate e i tifosi del Milan tremano all'idea di perdere il gioiello sfornato dalla Primavera. Gennaio prosegue e contro la Juventus in Coppa Italia Donnarumma viene trafitto da una punizione non proprio irresistibile di Pjanic. Nella stessa partita, e nella successiva contro l'Udinese, l'estremo difensore rossonero compie un paio di parate decisive ma alla Dacia Arena ecco il gol dalla distanza di De Paul a far riemergere nuovi dubbi sulla concentrazione del giocatore. Con la Sampdoria Donnarumma cercherà in tutti i modi di mantenere la propria porta inviolata. (Giuliani Federico - Twitter: @Fede0fede)

