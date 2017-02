Egitto-Camerun/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario risultato live (oggi, finale Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA EGITTO-CAMERUN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, FINALE COPPA D’AFRICA 2017) - Egitto-Camerun sarà diretta dall’arbitro Janny Sikazwe dello Zambia ed è la finale della Coppa d'Africa 2017: appuntamento alle ore 20.00 di questa sera, domenica 5 febbraio, allo stadio di Libreville per assegnare il titolo continentale. Sarà la finalissima di una competizione che ha appassionato tutto il mondo grazie alle strepitose giocate dei calciatori più rappresentativi. Sarà anche una finale amarcord quella della Coppa d'Africa 2017 in quanto tornano in grande spolvero sia l'Egitto che il Camerun. La formazione egiziana sembra essere tornata ai fasti di qualche anno fa quando si riuscì ad affermare a livello internazionale grazie al talento di alcuni calciatori di primo livello. Oggi trascinati da Salah gli egiziani sono alle porte di quello che è a tutti gli effetti un sogno che non vuole finire.

Il Camerun allo stesso tempo sta dimostrando di avere le carte in regola per vincere una competizione che segnerebbe il grande ritorno dei Leoni d'Africa nel calcio che conta. Camerun che nella storia ha avuto calciatori di grande talento, a partire da Song fino ad arrivare a M'Boma e moltissimi altri. Oggi la nazione sogna di poter tornare sul tetto dell'Africa per candidarsi ad essere una delle potenze principali del continente nero.

Per le formazioni, l'Egitto di Cuper scenderà in campo con il 4-3-3 che vedrà El Hadary in porta, Elmohamady, Hegazy, Gabr e Fathi in difesa. Centrocampo con Hamed, El Said e Salah mentre in avanti ci sarà Salah della Roma assieme a Kahraba e Trezeguet. Cuper ha plasmato un Egitto che sta diventando una delle squadre più organizzate nel continente africano.

Molto bene in questa competizione anche il Camerun che sta facendo molto bene e vuole coronare quello che sarebbe davvero un sogno per una nazione intera. Il modulo sarà il 4-3-3 con Ondoa in porta, Oyongo, Ngadeu, Teikeu e Fai in difesa. Linea mediana con Djoum, Moukandjo e Siani che dovranno contenere le folate offensive dell'Egitto. In attacco nel Camerun giocheranno Zoua e Bassogog a supporto dell'unica punta che nell'occasione sarà Tambe. Grande attesa per la finalissima tra Egitto e Camerun che catalizzerà l'attenzione della maggior parte degli appassionati di calcio.

L’Egitto conterà sicuramente su Salah della Roma come punto di riferimento offensivo. L'attaccante grazie alla sua velocità garantisce quella fantasia che serve per fare bene in una finale. Proprio tanti saranno i tifosi della Roma che seguiranno con grande interesse la partita contro il Camerun. Egitto che fa della velocità il punto di riferimento principale per provare a far male a qualsiasi avversario. La squadra di Cuper vuole vincere mentre il Camerun ha dalla sua una grande intensità e soprattutto fisicità in mezzo al campo. Questo potrebbe contrastare gli attacchi degli egiziani che al momento partono comunque come i favoriti principali nella competizione africana.

Per quanto concerne le quote, si può puntare sull'1 con una quota di 2.70. Il pareggio sempre secondo Bwin viene quotato a 2.70 mentre a 2.95 viene quotata la vittoria dei Leoni d'Africa che dunque non sembrano essere favoriti nella finale della Coppa d'Africa. Per quanto concerne invece la carica dei due allenatori e le loro parole nei giorni precedenti la finale, Cuper è pronto a riportare l'Egitto in alto e soprattutto nel calcio che conta. Non vuole passi falsi anche perché questa finale segnerebbe davvero il rientro dell'Egitto a livello internazionale. Mentre il c.t. del Camerun Broos ha detto di essere molto felice per il traguardo raggiunto dai suoi ragazzi e di avere comunque voglia di regalare una grande gioia ad un intero popolo che da anni attende la possibilità di rifarsi dopo anni difficili.

La finale della Coppa d’Africa 2017 tra Egitto e Camerun sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER SEGUIRE CON NOI LA DIRETTA DI EGITTO-CAMERUN LIVE (FINALE COPPA D’AFRICA 2017)