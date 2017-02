Empoli-Torino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 23^ giornata)

DIRETTA EMPOLI-TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 23^ GIORNATA) - Empoli-Torino, diretta dall'arbitro Di Bello, si gioca alle ore 15.00 di domenica 5 febbraio allo stadio Carlo Castellani per la 23^ giornata del campionato di Serie A, la prima del mese di febbraio 2017. Dopo lo schiaffone preso dal Crotone nell’ultimo turno, l’Empoli di mister Martusciello nella quarta giornata di ritorno torna a giocare in casa ma contro un’altra formazione molto arrabbiata, il Torino di Sinisa Mihajlovic. L’Empoli dopo la sconfitta di Crotone mantiene ancora 8 punti di vantaggio sugli stessi calabresi, che devono anche recuperare un incontro, difficile, contro la Juventus di Allegri, ma più che la sconfitta a Martusciello non è piaciuto l’atteggiamento, per dipiù dopo una serie di risultati positivi, non solo dal punto di vista dei punti conquistati ma anche per la voglia messa in campo dai suoi ragazzi.

Stessa problematica che riguarda il Torino, con Mihajlovic che non perde occasione per ricordare alla squadra che il campionato è ancora lungo e che, se si vuole provare a lottare per le posizioni della zona Uefa, è necessario darsi una mossa positiva, e non subire come nella scorsa partita con l’Atalanta, il pareggio dopo aver conquistato il vantaggio. Il Torino, con i suoi 31 punti si trova in nona posizione alla vigilia di questa gara, mentre l’Empoli ne ha 10 di meno ed è al 17esimo posto, e con il 4-1 a Crotone è passato in svantaggio nei confronti degli stessi calabresi per quanto riguarda la differenza reti.

Nella gara di andata, disputata all’Olimpico di Torino, le due formazioni chiusero in parità, con il punteggio di 0-0 e tanti rimpianti per Mihajlovic per le occasioni da rete sprecate. Il Torino oltretutto ha anche una tradizione negativa al Castellani, stadio nel quale non è mai riuscito a vincere nei precedenti 13 tentativi, sette dei quali in serie A e 6 in serie B. Per i granata in terra toscana sono arrivati solo 7 pareggi, a fronte di 6 sconfitte con l’Empoli che ha messo a segno in totale 14 reti contro le sole 4 del Torino.

La gara dell’Empoli a Crotone è stata di buon livello per il primo tempo, che si è chiuso con il punteggio in parità con Mchelidze che ha risposto alla rete del vantaggio calabrese segnata da Stojan. Per l’attaccante di Martusciello è la conferma dell’ottimo momento di forma attraversato, visto che quello segnato allo Scida è il quinto goal nelle ultime 5 gare giocate.

La partita è invece nettamente cambiata nella seconda parte con un’Empoli che è sembrato molto più distratto in difesa, e che è stato trafitto per 3 volte dall’ex attaccante del sassuolo, Falcinelli. La rete del nuovo vantaggio del Crotone è arrivata dopo 11 minuti nella ripresa, con un colpo di testa, poi l’Empoli ha cercato in qualche modo di reagire, ma è stato il Crotone a colpire ancora una volta nel finale di gara, prima con un rigore concesso per atterramento di Stojan e trasformato da Falcinelli e subito dopo con un tiro di destro dello stesso attaccante. Nell’Empoli è sembrata assente soprattutto la difesa, che è forse il reparto più forte della squadra, avendo subito solo 25 reti in precedenza, e che nelle ultime 6 gare era stata battuta solo 2 volte.

Nella gara contro l’Atalanta si è visto un ottimo Torino per i primi 20 minuti di gioco, compreso il goal segnato da Iago Falque al 16esimo con un bel colpo di testa. In seguito è stata la formazione di Gasperini a prendere in mano le redini del gioco, ed a portarsi in parità nel corso della ripresa con una rete segnata da Petagna. Alla fine i granata possono anche considerarsi fortunati, in quanto le migliori occasioni sono capitate all’Atalanta, che le ha però sprecate. La gara contro una diretta concorrente ha detto dunque che per la squadra di Mihajlovic le speranze di poter agguantare un posto con vista Europa si stanno affievolendo.

Il Torino poteva giovarsi del rientro di Belotti dopo la squalifica, mentre Zappacosta era assente per infortunio, con De Silvestri che aveva preso il suo posto, e Obi in quello di Baselli. La gara si sblocca con Iago Falque che arriva al suo nono goal stagionale grazie ad un bel colpo di testa su un traversone di Barreca.

La rete anziché spronare il Torino sembra calmarlo ed allora viene fuori con il suo fraseggio la formazione di Gasperini, che però non riesce a pareggiare, con il tempo che si chiude con il vantaggio dei granata. Nella ripresa nell’Atalanta in campo Kessie, che prende il posto di Grassi. Al 13esimo salva Moretti, poi tira Gomez con Hart che salva, ma la rete del pareggio atalantino è vicina ed arriva al 22esimo con Petagna che buca il portiere inglese del Torino con un bel rasoterra di destro. Dopo il pareggio ancora ospiti protagonisti, ma risultato che non cambia.

Al Castellani schema 4-3-1-2 per mister Martusciello che ritrova Pasqual in difesa e potrebbe recuperare anche Laurini. Di nuovo a disposizione del tecnico empolese anche Tello, ma all’inizio dovrebbe sedere in panchina, con la conferma di Pucciarelli nel ruolo di trequartista che fu di Saponara, che è stato ceduto alla Fiorentina. Per quanto riguarda il Torino, Mihajlovic schiera il 4-3-3 con due dubbi che riguardano gli acciaccati Obi e Rossettini. Se i due non dovessero essere disponibili, allora spazio sia per Castan che per Baselli.

Empoli-Torino, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 253 (Sky Calcio 3 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare.