Fano-Sambenedettese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FANO-SAMBENEDETTESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Fano-Sambenedettese, che sarà diretta dall'arbitro Paride De Angeli e si gioca domenica 5 febbraio alle ore 14.30, sarà un derby marchigiano nel programma della quinta giornata di ritorno del campionato di Lega Pro 2016-2017, nel girone B. Per i padroni di casa non accenna a finire il momento difficile che li ha visti scivolare, partita dopo partita, verso il fondo della classifica. In particolare l'inizio dell'anno nuovo è stato particolarmente complesso per il Fano, che si è ritrovato a perdere due partite su due in questo inizio di 2017, contro l'Albinoleffe in casa e contro il Padova in trasferta, senza dimenticare il ko subito prima della sosta alla vigilia di capodanno sul campo del Santarcangelo.

Sedici i punti in classifica finora ottenuti dai granata, che si trovano a tre lunghezze dal Teramo penultimo e a sette punti dall'Ancona che in questo momento sarebbe l'ultima squadra a garantirsi la salvezza diretta.

Situazione difficile, mentre sta provando a riguadagnare posizioni in classifica la Sambenedettese, partita a razzo in questo campionato ma poi progressivamente staccatasi dalle posizioni di testa. Dopo la sosta invernale il 2017 della Samb è iniziato con un pareggio sul campo del Mantova, quindi dopo un digiuno che durava dal 19 novembre scorso i rossoblu sono tornati finalmente alla vittoria, battendo in casa il Gubbio con un secco due a zero firmato dalle reti di Vallocchia e Mancuso. Un successo che ha riportato la Sambenedettese al settimo posto, con ben otto punti di vantaggio come garanzia per non uscire dalla zona play off.

Allo stadio Mancini di Fano si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Andrenacci in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Lanini, Ferrani, Zullo e Taino dalla fascia destra alla fascia sinistra. Gualdi, Bellemo e Schiavini copriranno la zona di centrocampo, mentre Gabbianelli avrà compiti da trequartista alle spalle di Melandri e di Masini.

La risposta della Sambenedettese sarà affidata ad Aridità tra i pali, mentre Radi e Mori comporranno la coppia di difensori centrali, Rapisarda giocherà sull'out difensivo di destra e Grillo sull'out difensivo di sinistra. Sabatino, Damonte e Vallocchia andranno invece a formare il terzetto di centrocampo, con Mancuso, il nigeriano Agodirin e Di Massimo che partiranno titolari nel tridente offensivo.

Il Fano di Agatino Cuttone scenderà in campo con un 4-3-1-2 che finora non ha risolto i problemi della compagine marchigiana, che peraltro nelle ultime dieci partite di campionato è riuscita a realizzare solamente due gol, e solamente uno nelle ultime otto. Una sterilità offensiva che ha reso l'attacco del Fano il peggiore del girone B con soli dieci gol realizzati e che è stata una causa importante dell'ultimo posto attualmente occupato in classifica. 4-3-3 per la Sambenedettese di Sanderra che con il suo nuovo allenatore sta provando a ritornare ai fasti di inizio stagione, anche se da neopromossa per la Samb l'obiettivo primario stagionale non è certo il ritorno in una Serie B abbandonata nel 1989.

Per quanto riguarda le scommesse sul match, le quote Paddy Power a dispetto del fattore campo segnalano una Sambenedettese in ripresa e dunque favorita con una quota di 1.95 per il segno '2', mentre il successo interno di un Fano che in campionato non vince da dieci partite, ovvero dalla trasferta di Mantova del 12 novembre scorso, viene quotato 3.70. Pareggio proposto invece da una quota di 3.20.

Coloro che avranno sottoscritto una delle formule di abbonamento disponibili sul sito sportube.tv potranno seguire in diretta streaming video la partita Fano-Sambenedettese, domenica 5 febbraio alle ore 14.30; come per tutte le partite di Lega Pro non è invece prevista una diretta tv.

