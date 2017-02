Genoa-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie A 2017 23^ giornata)

DIRETTA GENOA-SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 23^ GIORNATA) - Genoa-Sassuolo sarà diretta dall'arbitro Carmine Russo e si gioca alle ore 15 di domenica 5 febbraio per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Entrambe le formazioni stanno disputando un campionato decisamente al di sotto delle attese e il match di Marassi è fondamentale sia per Juric che per Di Francesco, che abbandonate le speranze di qualificarsi all'Europa League, puntano a chiudere il campionato almeno tra le prime dieci, ovvero nella parte sinistra della classifica.

La permanenza in A per entrambe le compagini non è infatti in discussione e questo porta la squadra ligure e quella emiliana a ritrovarsi a poco più della metà della stagione senza nessun obiettivo concreto da perseguire, essendo sfumata anche la Coppa Italia. La speranza dei tifosi è che le due squadre, giocando libere da pensieri e da obiettivi, possano offrire un bel match.

Andiamo a vedere come le due squadre si sono comportate nelle ultime occasioni in cui sono scese in campo. La crisi del Genoa non sembra conoscere fine: dal match contro la Juventus, stravinto tra le mura di Marassi, è iniziata una crisi di gioco e di risultati che ha fatto precipitare il Grifone molto più vicino alla zona retrocessione che a quella che vale l'Europa. Nelle ultime tre partite di campionato, per rimanere agli ultimi 270 minuti sono arrivate una sconfitta e due pareggi. Nella trasferta di Cagliari il Grifone si è visto rifilare quattro reti, a riprova di come la fase difensiva sia uno dei grandi problemi del Genoa e non dall'arrivo di Juric.

Successivamente il Genoa ha ospitato il Crotone e nonostante l'essere passato due volte in vantaggio non è riuscito a portare a casa i tre punti, terminando il match sotto una bordata di fischi da parte di gran parte dei tifosi. Contro i calabresi il Genoa ha confermato le difficoltà difensive e ha mostrato anche, per l'ennesima volta, una scarsa tenuta di tipo nervoso. Qualche timido segno di miglioramento si è visto nella trasferta di Firenze, dove il Genoa si è ritrovato ad inseguire la Fiorentina e grazie ad un grande Simeone jr e ad uno spirito di abnegazione di tutta la squadra è riuscito a strappare un pareggio per 3 a 3.

Senza dubbio il punto del Franchi non serve a muovere la classifica, ma almeno fa morale. Come detto, anche la stagione del Sassuolo è decisamente al di sotto delle aspettative. L'ultima grande delusione per i neroverdi è stata in Coppa Italia, dove è arrivata una incredibile eliminazione per mano del Cesena, che si giocherà il quarto di finale contro la Roma.

Il Sassuolo in campionato è reduce dalla batosta casalinga contro la Juventus, che si è imposta al Mapei Stadium con un secco 2 a 0. Prima del match contro la Juventus erano però arrivate due vittorie, contro Palermo (4 a 1) e Pescara (3 a 1 fuori casa), che hanno senza dubbio fatto tornare il sereno dalle parti del Mapei Stadium. Ad un certo punto della stagione il Sassuolo era quasi in zona retrocessione e l'incredibile sequenza di infortuni che la squadra ha subito aveva fatto pensare alla possibilità di una incredibile retrocessione della squadra di Squinzi.



Guardando i precedenti tra le due formazioni, il più recente è ovviamente quello di andata: al Mapei Stadium il Sassuolo si impose per 2 a 0. Nel match odierno il Genoa non potrà contare su Ocampos, passato al Milan, mentre il Sassuolo ha finalmente ritrovato capitan Berardi e spera che l'attaccante possa risultare decisivo nel match contro il Grifone e sia capace di trascinare i suoi verso una vittoria che sarebbe decisamente importante per il morale.



Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, va detto che il Genoa parte con i favori del pronostico, considerando che la Snai paga una vittoria degli uomini di Juric 2,05 volte la posta, mentre un successo di quelli di Di Francesco è dato ad una quota vicina al 4 e precisamente a 3.75. Il pareggio non è per la Snai risultato molto probabile alla fine dei novanta minuti di Marassi: il segno "X" viene infatti quotato a 3,35 volte la somma che si dovesse decidere di giocare.



Genoa-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv sia dalla pay tv del satellite (su Sky Calcio 4, esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio) sia da quella del digitale terrestre (su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD). In assenza di un televisore sarà possibile anche il servizio di diretta streaming video, con le applicazioni Sky Go e Premium Play che non comportano costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.