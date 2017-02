Gubbio-Feralpisalò/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA GUBBIO-FERALPISALO’: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Gubbio-Feralpisalò sarà diretta dall’arbitro Andrea Capone della sezione di Palermo, assistito dai guardalinee Gianluca D’Elia di Ozieri e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro: si gioca dalle ore 14:30 di domenica 5 febbraio 2017, nella cornice dello stadio Pietro Barbetti. Gubbio e Feralpisalò si affrontano per la ventiquattresima giornata del campionato di Lega Pro, la quinta del girone di ritorno. Entrambe le compagini erano partite con l'obiettivo di giocarsela per un posto nell'alta classifica e fino ad ora stanno mantenendo le prestigiose aspettative della vigilia. Si trovano al settimo e ottavo posto, con 35 punti ciascuno conquistati.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

Nella sfida d'andata il Gubbio si era imposto per 1-0 in trasferta, quindi in caso di pareggio riuscirebbe a mantenere dalla sua parte gli scontro diretti. Un parametro che potrebbe rivelarsi decisivo a fine anno per stabilire la griglia playoff, alla quale sia umbri che lombardi hanno intenzione di partecipare.

Nell'ultimo turno il Gubbio ha perso per 2-0 in casa della Sambenedettese, che lo ha raggiunto in classifica. Viceversa il Feralpisalò ha espugnato il campo del Lumezzane nel derby lombardo, creando così un trenino di tre squadre a pari punti. L'undicesimo posto, che non permetterebbe di disputare i playoff, è distante addirittura sette punti, per ora un ampio margine che dovrebbero entrambe conservare con estrema facilità.

La formazione titolare del Gubbio, messa in campo dal tecnico Giuseppe Magi, prevederà l'utilizzo del modulo di riferimento, il 4-3-1-2. In porta l'estremo difensore Volpe, sostenuto nella protezione dei pali dal terzino destro Kalombo, dai difensori Marini e Rinaldi e dal terzino sinistro Zanchi. Nel centrocampo a tre il mediano sarà Croce, la mezzala destra Valagussa e la mezzala sinistra Giacomarro. Sulla trequarti offensiva si posizionerà il fantasista Ferri Marini, che fungerà da sostegno alla coppia d'attacco composta da Daniele Ferretti e Candellone.

Per quanto riguarda la Feralpisalò giocherà con il modulo di gioco ad Albero di Natale, vale a dire il 4-3-2-1 con due trequartisti alle spalle dell'unica punta. In porta l'estremo difensore Livieri, mentre i quattro difensori saranno i due terzini Gambaretti e Ruffini e i centrali Aquilanti e il capitano Ranellucci. A centrocampo il mediano sarà Settembrini, affiancato sulla destra dalla mezzala Davì e sulla sinistra dall'altra mezzala Staiti. I due trequartisti saranno invece Guerra e Surraco, quest’ultimo a segno nella precedente gara di campionato contro il Lumezzane. Unica punta avanzata Andrea Ferretti.

Allo stadio Barbetti potrebbe andare in scena una gara molto tesa vista l'importanza della posta in palio. Perdere infatti significherebbe veder scappare i diretti avversari per i playoff. Tutto conduce verso una gara da pareggio, che solo la giocata di un campione o un clamoroso errore difensivo potrebbero sbloccare. Tuttavia la qualità offensiva di entrambe le squadre potrebbe essere un buon viatico per vedere qualche gol.

In particolare le difese dovranno tenere alta la concentrazione sui calci piazzati, visto che entrambe possiedono tiratori in grado d'inquadrare la porta da qualunque posizione. I principali bookmaker assegnano qualche punto di vantaggio al Gubbio: su PaddyPower.it troviamo il segno 1 per la vittoria degli umbri a quota 2,20, il segno X per il pareggio a 3,10 e il segno 2 per il colpo esterna della Feralpisalò a 3,20.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Gubbio-Feralpisalò si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.