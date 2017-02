Italia-Galles/ Streaming video e diretta tv: come vedere la partita di Rugby 6 Nazioni

ITALIA-GALLES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Italia-Galles sarà visibile in diretta streaming grazie al sito www.6nazioni.dmax.it: qui sarà garantita la trasmissione della partita del torneo di rugby Sei Nazioni 2017. Per quanto riguarda invece la diretta tv, come sempre per l’appunto bisogna andare su DMAX: il canale è disponibile al numero 52 del vostro televisore oppure al numero 28 di TivùSat, e inoltre per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite c’è anche la possibilità di accedervi al numero 136 del bouquet Sky (al 198 trovate il canale senza alta definizione). Da qualche anno ormai questo nuovo canale segue in maniera integrale il Sei Nazioni dando ampio spazio alle sorti della nazionale italiana; la telecronaca come al solito è affidata ad Antonio Raimondi, al suo fianco per il commento tecnico e per entrare meglio nell’atmosfera e nelle tattiche della partita ci sarà Vittorio Munari. SEGUI LA DIRETTA DI ITALIA GALLES LIVE CON NOI: CLICCA QUI

Torna il grande appuntamento del Sei Nazioni: il torneo di rugby annuale mette in competizione le migliori squadre d’Europa e dal 2000 anche l’Italia fa parte di questa élite. Il XV azzurro si deve però rilanciare: nel 2016 ha chiuso il suo Sei Nazioni senza vincere una singola partita e con uno scarto di punti addirittura di -145. La partita contro il Galles era stata l’ultima del torneo e si era giocata al Millennium Stadium di Cardiff: il 19 marzo i Dragoni ci avevano battuti per 67-14 inchiodandoci così al cucchiaio di legno. Zero vittorie, due di differenza rispetto alle squadre che ci avevano preceduti in classifica; il Galles invece si era classificato al secondo posto alle spalle dell’Inghilterra imbattuta. I Dragoni, oltre che con i vincitori del torneo, avevano pareggiato contro l’Irlanda nella prima giornata del Sei Nazioni. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ITALIA-GALLES AL SEI NAZIONI 2016