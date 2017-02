JUVENTUS-INTER / Streaming video e diretta tv: Dybala bussa, Joao Mario risponde. Ecco come vedere la partita

JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Juventus-Inter è già nel vivo: il posticipo della ventitreesima giornata di Serie A ci sta regalando emozioni. Allo Stadium parte meglio la Juventus: Paulo Dybala ha tanta voglia di spaccare il mondo e lasciarsi alle spalle le critiche per il mancato saluto ad Allegri della scorsa settimana. L'argentino domina nei primi minuti: sforbiciata volante in area e parata di Handanovic, poi tocco morbido a scavalcare il portiere e palla sulla traversa. L'Inter? Non sta a guardare, anzi scampato il doppio pericolo i nerazzurri paiono salire di colpi e alzano il loro baricentro: Joao Mario scaglia un missile da fuori che Buffon può solo pregare non inquadri la porta (cosa che accade), poi si rende pericoloso D'Ambrosio. L'intensità in campo è quella giusta: a centrocampo si lotta su ogni pallone e non si molla di un centimetro. A farne le spese per primi sono Candreva e Pjanic, ammoniti dall'arbitro; siamo soltanto all'inizio, staremo a vedere quello che succederà nei prossimi minuti. SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS INTER LIVE CON NOI: CLICCA QUI

JUVENTUS INTER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Juventus-Inter potrà essere seguita in diretta streaming in due modi: gli abbonati alla pay tv del satellite potranno attivare l’applicazione Sky Go, gli abbonati alla pay tv del digitale terrestre avranno invece Premium Play. Stessa modalità: nessun costo aggiuntivo, basterà attivare le rispettive applicazioni inserendo i dati del proprio abbonamento per seguire così la sfida dello Stadium su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Come si potrà seguire invece Juventus-Inter in diretta tv? Semplice: gli abbonati a Sky dovranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio o Sky Calcio 1 (per quest’ultimo occorre l’abbonamento al pacchetto Calcio) e seguire così la telecronaca di Maurizio Compagnoni che avrà al suo fianco Luca Marchegiani per il commento tecnico. Tre gli inviati a bordo campo: Massimiliano Nebuloni, Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato racconteranno Juventus-Inter dal punto di vista degli allenatori, fornendo contributi continui e curando anche le interviste post partita ai protagonisti del posticipo di Serie A.

Sono Premium Sport e Premium Sport HD invece i canali per gli abbonati alla pay tv del digitale terrestre: la telecronaca è di Sandro Piccinini, che avrà al suo fianco Antonio Di Gennaro in qualità di commentatore tecnico. A bordo campo per contributi e interviste una super squadra formata da Alessio Conti, Daniele Miceli, Glanni Balzarini e Marco Barzaghi; inoltre Premium metterà a disposizione anche la rispettiva cronaca del tifoso. Sul secondo flusso audio quella di fede juventina con la voce di Antonio Paolino, sul terzo flusso audio quella nerazzurra con Christian Recalcati.

La Juventus gioca per confermare il vantaggio sulle inseguitrici e avvicinare il sesto scudetto consecutivo, l’Inter vuole l’ottava vittoria consecutiva in un campionato nel quale è diventata credibilissima outsider per secondo e terzo posto. Dovesse vincere questa sera potrebbe guardare anche allo scudetto; intanto Stefano Pioli vuole anche vendicare idealmente l’eliminazione subita in Coppa Italia, un piccolo neo in un periodo nel quale l’Inter è stata davvero straordinaria. La partita di andata si era conclusa con la vittoria dei nerazzurri in rimonta; un motivo in più per la Juventus per prendersi i tre punti. Staremo a vedere come andranno le cose: sappiamo bene che il derby d’Italia sfugge sempre a ogni pronostico che si possa fare a bocce ferme. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ANDATA DI JUVENTUS-INTER