Lucchese-Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA LUCCHESE-LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Lucchese-Livorno sarà diretta dall’arbitro Daniel Amabile di Vicenza, assistito dai guardalinee Davide Marcolin di Schio e Flavio Zancanaro di Treviso. La 24esima giornata del gruppo A della Lega Pro vede la disputa, al Porta Elisa, di un derby toscano molto acceso, tra Lucchese e Livorno. Il calcio d’inizio del match tra rossoneri ed amaranto è in programma per le ore 14.30 di domenica 5 febbraio, e come tutti gli incontri tra queste due squadra sarà sicuramente molto acceso.

La gara di andata, che si disputò allo stadio Ardenza, terminò con il punteggio di 1–1, con il vantaggio della squadra di casa con una rete di Venitucci arrivata dopo 15 minuti di gioco, ed il pareggio degli ospiti nel finale con una rete di Mingazzini, quando mancavano solo 4 minuti alla fine. Una partita nella quale il Livorno aveva attaccato di più, ma senza creare grandi occasioni da rete oltre a quella del goal, e quindi alla fine la divisione della posta era stato il risultato più giusto. Nelle gare dell’ultimo turno la Lucchese ha conquistato tre punti importanti, per classifica e morale, contro il Tuttocuoio, mentre per il Livorno al termine di una partita sfortunata è stato battuto per 2–1 in casa dal Como.

La situazione di classifica vede la formazione rossonera al sesto posto con 35 punti all’attivo e 10 di distacco dai labronici, che con i loro 45 sono piazzati in terza posizione, ad un solo punto di distanza dalla Cremonese, seconda, ma ad 8 dall’Alessandria, prima, ed avviata alla promozione diretta. Per le due avversarie di questo match invece c’è la qualificazione per la fase playoff. In casa Lucchese si attendeva il match con il Tuttocuoio con qualche problema, soprattutto per questioni societarie, che ora sembrano essere superate, con il gruppo dei soci locali che hanno ripreso la guida del club rossonero.

Questo rende ancora migliore il risultato della sfida contro la formazione di Ponte a Egola, battuta alla fine con il punteggio di 2–1 dopo che il primo tempo si era concluso in parità, con la rete segnata da Merlonghi dopo 39 minuti di gioco che era stata pareggiata solo 4 minuti più tardi da quella di Shekiladze per la formazione ospite. Nella ripresa sono arrivate le altre due reti dei rossoneri, segnate da De Feo al 62esimo minuto e da Fanucchi che ha trasformato il calcio di rigore concesso dall’arbitro nel primo minuto di recupero.

La Lucchese non ha fatto vedere un gran calcio, con le assenze in difesa di capuano ed in attacco di Terrani e Forte, ma l’importante in questo momento per la formazione di casa era la vittoria e questa è stata raggiunta, con i due sostituti degli attaccanti entrambi in rete. La rosa ora è ristretta, sempre per esigenze di bilancio, ed i due nuovi arrivati, Tavanti e Raffini sono a "costo zero", per cui è necessario in casa rossonera pensare a raggiungere quanto prima la quota salvezza per poi cercare di portare a termine nel migliore dei modi una stagione difficile.

Il Livorno contro il Como può imputare molto alla sfortuna, che lo ha privato, nel primo tempo di tre giocatori importanti, Rossini, Gonnelli e Cellini, tutti per infortuni, che li terranno fuori anche dalla partita del Porta Elisa e da diverse altre. Le tre sostituzioni affrettate inoltre, non hanno permesso al tecnico dei labronici di poter intervenire ulteriormente nel corso della gara. Il Como si è portato vanti per 2–0 ed anche la rete di Jelenic, arrivata nel finale, all’85esimo, è servita solo a rendere meno amaro il punteggio, ma non ad evitare la sconfitta.

Oltre alla sfortuna per il Livorno è arrivato anche l’errore dal dischetto di Maritato, che si è fatto parare il rigore nei minuti di recupero della prima frazione. Il vantaggio del Como arriva dopo 16 minuti, con un calcio d’angolo battuto da Di Quinzio, con una parabola che sorprende il portiere amaranto. Prima della fine del tempo, al 42esimo, il Como raddoppia con Pessina che segna dopo la respinta di Mazzoni su una botta di Chinellato. Nella ripresa il Como si schiera a difesa del vantaggio, potrebbe anche segnare il terzo goal in contropiede e poi subisce la rete della bandiera del Livorno, quando ormai i giochi sono fatti.

Nella gara del Porta Elisa, schieramento con il 3–5–2 per mister Galderisi, che mette in difesa Maini, Dermaku ed Espeche e conferma in avanti Fanucchi e De Feo. La linea di centrocampo vede Gargiulo e Merlonghi esterni, mentre nella zona centrale operano Mingazzini, Bruccini e Nole. Per il Livorno lo schieramento iniziale è speculare, e si potrebbero vedere in campo anche qualcuno dei nuovi acquisti del mercato invernale, in particolare il difensore Benassi, arrivato dal Parma, l’attaccante Caetano, ex Catania, e l’esterno Galli.

Per quanto riguarda invece le quote per Lucchese-Livorno, le principali agenzie di scommesse prevedono una partita equilibrata. snai.it valuta 2,70 il segno 1 per la vittoria della Lucchese e 2,60 il segno 2 per il successo esterno del Livorno, mentre l’opzione X per il pareggio moltiplica per 3,05 la posta in gioco. Sempre da snai.it riportiamo le quote per le opzioni Under (1,70), Over (2,00), Gol (1,75) e NoGol (1,93).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Lucchese-Livorno si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

