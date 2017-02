Maceratese-Padova/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MACERATESE-PADOVA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Maceratese-Padova sarà diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli della sezione di Brescia, assistito dai guardalinee Matteo Benedettino di Bologna e Giuseppe Antonucci di Barletta. Domenica 5 febbraio 2017 Maceratese e Padova si affrontano allo stadio Helvia Recina di Macerata, per la ventiquattresima giornata del campionato di Lega Pro: calcio d’inizio alle ore 14:30. Nel girone B la Maceratese si è portata a -2 dalla zona playoff ma soprattutto a +5 sui playout, grazie ad una serie positiva che dura ormai da 6 turni (in mezzo anche il match contro il Modena, da recuperare mercoledì prossimo).

Nell’ultimo week-end i marchigiani hanno vinto il derby contro l’Ancona ottenendo il quinto successo esterno del campionato, ed incrementando così un bottino esterno di tutto rispetto: 19 punti frutto di 5 successi e 4 pareggi, a fronte di soli 3 ko. A decidere la sfida dello stadio Del Conero è stato il capitano Alberto Quadri, freddo nel realizzare il calcio di rigore concesso al 90’ minuto.

E’ in casa che la Maceratese può e deve migliorare i suoi risultati: il bilancio delle 10 partite precedenti racconta di appena 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Per il Padova invece 3 vittorie nelle ultime 4 giornate ed un distacco dalla vetta che si è ridotto a 4 lunghezze: dopo il successo di domenica scorsa ai danni del Fano, i biancoscudati sono saliti a quota 42 punti agganciando il Pordenone che non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro il Mantova.

Padova che ha così festeggiato nel migliore dei modi il compleanno numero 107 del club, alimentando le speranze di promozione diretta. Il 3-0 rifilato al Fano ha confermato lo stadio Euganeo come un fortino quasi inespugnabile: in 11 gare disputate tra le mura amiche, solo una volta il Padova è uscito sconfitto (il 4 dicembre scorso, 3-4 contro il Pordenone).

Ora per i ragazzi allenati da Oscar Brevi una trasferta impegnativa contro un avversario in salute, che punta ad altri 3 punti per provare ad entrare in zona playoff dopo un girone d’andata altalenante. Le quote di PaddyPower.it favoriscono il colpo esterno del Padova: in questo caso il segno 2 è valutato 2,40, contro il 2,90 attribuito al segno 1 per la vittoria casalinga della Maceratese. Infine il segno X per il pareggio che moltiplica per 3 la posta in gioco.

Formazioni: La Maceratese di Federico Giunti riproporrà il modulo 4-3-3 con Francesco Forte in porta, Perna e Gattari difensori centrali, Marchetti terzino a destra e Christian Ventola favorito su Broli per il posto a sinistra. In cabina di regia Quadri fiancheggiato dalle mezzali Franchino e Malaccari, mentre il tridente offensivo vedrà in azione Petrilli e Turchetta oltre al centravanti Diego Allegretti.

Per il Padova invece modulo 3-5-2: davanti al portiere Bindi i difensori saranno Cappelletti, a segno nell’ultimo week-end, il brasiliano Emerson e Michele Russo. Chiavi del centrocampo in mano a Dettori, che sarà aiutato dagli interni Berardocco (arrivato a gennaio dalla Samb) e Mandorlini. Sulle fasce Madonna e Favalli e davanti il tandem composto da Altinier e Neto Pereira.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Maceratese-Padova si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

