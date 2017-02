MANDRAGORA / Juventus-Inter: oggi il debutto con i bianconeri? Già 5 presenze in Serie A per il baby centrocampista (5 Febbraio 2017, oggi)

MANDRAGORA, JUVENTUS-INTER: QUESTA SERA IL DEBUTTO CON LA MAGLIA BIANCONERA? OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - Mandragora è stato inserito da Massimiliano Allegri nella lista dei 23 giocatori che questa sera saranno impegnati allo Juventus Stadium nel big match Juventus-Inter. Il centrocampista, classe '97, è giovanissimo ma ha già maturato una discreta esperienza per un ragazzo della sua età. Mandragora ha collezionato 5 gettoni in Serie A con la maglia del Genoa nella stagione 2014/2015. L'esordio fu contro la Juventus, nell'ottobre 2014; successivamente il giocatore è sceso in campo per 2' in Genoa-Verona, 8' in Genoa-Parma, 45' in Genoa-Palermo e 7' in Genoa-Atalanta. Mandragora conta anche 26 presenze in Serie B con la maglia del Pescara e 23 nelle varie selezioni giovanili della Nazionale italiana.

MANDRAGORA, JUVENTUS-INTER: ALLEGRI CONVOCA IL CLASSE '97. QUESTA SERA IL DEBUTTO CON LA MAGLIA BIANCONERA? OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - Mandragora è stato convocato da Massimiliano Allegri per Juventus-Inter. Il giovane centrocampista classe '97, a sorpresa, si è ritrovato nella lista dei 23 giocatori che prenderanno parte alla maxi sfida della 23^ giornata del campionato di Serie A contro i nerazzurri. Con Hernanes ormai vicino all'addio, Rolando Mandragora è pronto a ritagliarsi uno spazio importante all'interno della rosa bianconera. L'ex Pescara e Genoa è stato acquistato nel gennaio 2016 per una cifra complessiva di 6 milioni di euro pagabili in 3 anni più altri 6 di eventuali bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Una spesa importante, quella sborsata a suo tempo dalla Juventus, per uno dei giovani più interessanti in circolazione.

Mandragora si è aggregato alla Juventus la scorsa estate, dopo aver terminato il prestito al Pescara. Con la maglia bianconera, il centrocampista di Napoli non ha ancora esordito in gare ufficiali, ma con il Genoa ha collezionato 5 gettoni nella massima serie. L'esordio? Neanche a farlo apposta fu proprio contro la Juventus, nell'ottobre 2014, ad appena 17 anni. In quale ruolo può essere schierato Mandragora? Allegri si ritrova tra le mani un giocatore molto duttile, in grado di vestire i panni del classico centrocampista davanti alla linea difensiva ma anche quello del difensore. Una caratteristica, questa, che in futuro farà sicuramente comodo alla Juventus. Intanto questa sera Mandragora sarà in panchina allo Juventus Stadium con la maglia numero 38 sulle spalle. Pronto per il possibile esordio contro l'Inter.

© Riproduzione Riservata.