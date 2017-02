Mantova-Albinoleffe/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA MANTOVA-ALBINOLEFFE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova-Albinoleffe sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza di Seregno, assistito dai guardalinee Antonio Catamo di Saronno e Luca Spreafico di Lecco: fischio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 5 febbraio 2017. Fra le sfide più interessanti della 24^giornata del campionato di Lega Pro ci sarà l'incontro dello stadio Danilo Martelli, fra i padroni di casa del Mantova Football Club e gli ospiti dell'Unione Calcio Albinoleffe. Le due squadre, inserite nel girone B, stanno lottando in questo campionato per due obiettivi diversi: il Mantova è in lotta per mantenere la categoria, e allo stato attuale delle cose dovrebbe disputare i playout a fine stagione per giocare anche il prossimo anno nella terza serie calcistica italiana per importanza.

Nelle prime due gare dell'anno nuovo i biancorossi hanno ottenuto altrettanti pareggi contro la Sambenedettese e il Pordenone. Due pareggi che hanno sollevato soprattutto il morale della squadra, che ha capito di potersi giocare fino in fondo le proprie carte per non retrocedere. L'Albinoleffe dal canto suo ha aperto il 2017 con una vittoria in trasferta sul campo del Fano e con un pareggio casalingo contro il Forlì, riuscendo a mantenere il decimo posto, che è l'ultimo che garantisce l'approdo ai playoff nel mese di giugno.

Il Mantova, sotto la guida del tecnico Gabriele Graziani, adotterà un modulo ormai collaudato, il 3-5-2 che tutto sommato sta dando i suoi frutti e potrebbe rivelarsi l'arma in più della squadra, vista la propensione ad attaccare sulle fasce. Il portiere titolare sarà Bonato, sostenuto sul centro-destra dal difensore Siniscalchi, nel mezzo da Cristini e sul centro-sinistra da Gargiulo. A centrocampo, in posizione di mediano di contenimento ci sarà Di Santantonio, come mezzala destra Salifu e come mezzala sinistra il capitano Raggio Garibaldi, mentre sulla fascia destra correrà l'esterno Bandini e sulla fascia sinistra agirà l'esterno Daniele Donnarumma. A completare l’undici titolare del Mantova il duo di punte centrali composto da Mattia Marchi e dal franco-algerino Abed Haouhache.

L'Albinoleffe dovrebbe adottare un sistema di gioco a specchio, in modo tale da non concedere alcun tipo di spazio agli avversari. In porta ci sarà Nordi, sostenuto dai tre difensori centrali che saranno Zaffagnini a destra, il capitano Gavazzi al centro e Scrosta a sinistra. A centrocampo nella casella di mediano ci sarà Giorgione, mentre da mezzali giocheranno Agnello e Di Ceglie sostenuti sulle fasce dall'esterno destro Guerriera e dall'esterno sinistro Anastasio. Per il tandem d’attacco i favoriti sono Antonio Montella e Ferdinando Mastroianni.

Il Mantova ha un impellente bisogno di punti per uscire quanto prima dalla zona rossa chiamata playout. L'Albinoleffe, che deve mantenere il proprio posto all'interno dei playoff, non starà certamente a guardare. I bergamaschi agiranno probabilmente in contropiede, cercando di sorprendere una difesa che in questo campionato si è dimostrata fragile in più di un’occasione. Andiamo adesso a dare uno sguardo alle quote per questa partita di Lega Pro. Secondo Intralot la vittoria del Mantova (segno 1) vale 2.60 volte l'importo scommesso, mentre il pareggio (segno X) permetterebbe una vittoria pari a 3 volte la posta. Infine il successo esterno dell'Albinoleffe (segno 2) è dato a quota 2.75.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Mantova-Albinoleffe si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest'anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito.

