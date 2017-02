Marcatori e Capocannoniere Serie a / Dres Mertens è in testa, ma dietro scalpitano Higuain, Dzeko, Belotti e Icardi (oggi, 5 febbraio 2017)

MARCATORI E CAPOCANNONIERI SERIE A: MERTENS E' IN TESTA, MA DIETRO SCALPITANO HIGUAIN, ICARDI, DZEKO E BELOTTI (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Dres Mertens ieri ha segnato una tripletta ed è salito in testa alla classifica capocannonieri, ma oggi tocca ai suoi diretti inseguitori. Prima di Bologna-Napoli infatti in testa alla classifica marcatori c'erano Gonzalo Higuain, Mauro Icardi ed Edin Dzeko a quindici gol e Andrea Belotti a quattordici. Il primo a scendere in campo sarà il Gallo Belotti alle ore 15.00 quando si giocherà al Castellani Empoli-Torino. Dei quattro in questione l'unico italiano in lizza è anche quello che affronta la sfida più semplice almeno sulla carta. Si sfidano invece stasera in uno splendido Juventus-Inter Gonzalo Higuain e Mauro Icardi e cioè il presente della nazionale argentina e il futuro con il commissario tecnico Bauza dato per presente nella tribuna dello Juventus Stadium. Per rispondere ai quattro in questione Edin Dzeko dovrà aspettare martedì prossimo quando si giocherà Roma-Fiorentina rinviata a causa dell'impegno allo Stadio Olimpico del Sei Nazioni di rugby. Staremo a vedere se dopo questa giornata di campionato Dres Mertens rimarrà ancora il capocannoniere della Serie A.

MARCATORI E CAPOCANNONIERI SERIE A: MERTENS E' IN TESTA, MA DIETRO SCALPITANO HIGUAIN, ICARDI, DZEKO E BELOTTI. ATTENZIONE AGLI OUTSIDER (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - La classifica dei capocannonieri della Serie A vede al momento in testa Dres Mertens con sedici reti dopo che ieri sera il belga ha segnato una tripletta in Bologna-Napoli terminata col risultato di 1-7. Dietro di lui ci sono a una rete di distanza Edin Dzeko, Mauro Icardi, Gonzalo Higuain e Andrea Belotti. Attenzione però a quelli che potrebbero essere gli outsider in grado di insidiare i primi posti della classifica marcatori. Il primo è Ciro Immobile che ha fatto fino a questo momento undici gol con la maglia della Lazio e che oggi affronta un avversario morbido come il Pescara dove potrebbe anche segnare più di una rete. Inoltre l'attaccante campano ha già vinto la classifica capocannonieri come tra questi solo Gonzalo Higuain. Dietro c'è un trio interessante a dieci reti e cioè Marco Borriello del Cagliari, Nikola Kalinic della Fiorentina e Giovanni Simeone del Genoa. L'unico che al momento rimarrà fermo è sicuramente il croato che dovrebbe saltare per infortunio la sfida contro la Roma di martedì sera.

