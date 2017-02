Mertens / Video gol, Bologna-Napoli: tripletta per il belga, capo cannoniere di Serie A per una notte domina la classifica marcatori

MERTENES, VIDEO GOL BOLOGNA-NAPOLI: TRIPLETTA PER IL BELGA, CAPOCANNONIERE PER UNA NOTTE DELLA SERIE A (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Bologna-Napoli è stata la serata di Dres Mertens attaccante belga della squadra di Maurizio Sarri. Il calciatore in questione ha infatti siglato una tripletta che lo fa salire in testa alla classifica dei capocannonieri con sedici reti superando i fantastici quattro Edin Dzeko, Gonzalo Higuain, Mauro Icardi e Andrea Belotti. E' il minuto trenta di Bologna-Napoli quando il belga decise di diventare protagonista della partita. Il Napoli è avanti 2-0 ma nonostante Reina abbia parato da poco un rigore l'espulsione di Jose Maria Callejon ha riaperto la partita. Il belga però si è involato solo verso la porta costringendo Adam Masina al cartellino rosso. Non sazio Dres Mertens proprio su quel calcio di punizione sigla la rete che chiude definitivamente la partita, tiro a giro sul secondo palo e Antonio Mirante che può solo guardare il pallone insaccarsi alle sue spalle. Non sazio Mertens alla fine del primo tempo imbeccato in profondità salta lo stesso Mirante e sigla il gol del 4-1 dopo che Torosidis aveva provato a tenere a galla i felsinei. La ciliegina sulla torta la mette poi al novantesimo con il gol del sette a uno. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BOLOGNA-NAPOLI CON LA TRIPLETTA DI DRES MERTENS

MERTENES, VIDEO GOL BOLOGNA-NAPOLI: TRIPLETTA PER IL BELGA, CAPOCANNONIERE PER UNA NOTTE DELLA SERIE A (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Dres Mertens scatenato è il caso di dirlo. Talmente tanto in palla che Maurizio Sarri continua a preferire lui come attaccante centrale al nuovo acquisto Leonardo Pavoletti. Il ritorno di Arkadiusz Milik complica i piani del tecnico azzurro, ma comunque sempre meglio averne di questi problemi di abbondanza che essere senza attaccanti. C'è da dire che c'è un precedente curioso che risale esattamente a un anno fa. Il Napoli ad aprile infatti si impose 6-0 sempre contro il Bologna quella volta però allo Stadio San Paolo. La gara fu aperta da una doppietta di Manolo Gabbiadini, ma nella ripresa si scatenò proprio Dres Mertens autore di un'altra tripletta sempre ai felsinei di Roberto Donadoni. Nel finale arrivò anche il gol di David Lopez tornato all'Espanyol in estate dopo due anni di Napoli. Di sicuro curioso il precedente con Dres Mertens che quindi mette tra le sue ''vittime'' preferite il Bologna.

