MILAN-SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Milan-Sampdoria, anticipo delle ore 12:30, potrà essere seguita in diretta streaming grazie alle applicazioni Sky Go e Premium Play: nel primo caso parliamo di abbonati alla pay tv del satellite, nel secondo di abbonati alla pay tv del digitale terrestre, entrambe le opzioni non richiedono costi aggiuntivi. Se parliamo invece di diretta tv, sul digitale terrestre dovete andare sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, dove la telecronaca è affidata a Fabrizio Ferrero; al suo fianco ci sarà Nando Orsi per il commento tecnico, da bordo campo invece arriveranno contributi e interviste da parte di Claudio Raimondi e Simone Cerrano. Non dimenticate inoltre il secondo flusso audio: qui si potrà ascoltare la telecronaca tifosa di parte rossonera con la voce di Carlo Pellegatti. SEGUI LA DIRETTA DI MILAN SAMPDORIA LIVE CON NOI: CLICCA QUI

Sul satellite invece la telecronaca è di Riccardo Gentile, che si avvarrà del commento tecnico di Massimo Ambrosini; Peppe Di Stefano e Marco Nosotti seguiranno la partita di San Siro da bordocampo per contributi e interviste, i canali sono Sky Calcio 1 (bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) e Sky Super Calcio. In entrambi i casi sarà disponibile anche lo studio pre e post partita per tutti gli approfondimenti e le analisi su quanto accaduto sul terreno di gioco.

Il Milan e la Sampdoria giocano una partita importante per entrambe: i rossoneri, reduci dalla sconfitta di Udine, ha vinto soltanto una delle ultime sei partite giocate (perdendone tre) ed è in leggera flessione. L’obiettivo terzo posto si allontana; a Vincenzo Montella servono i tre punti per tornare a sperare, ma la Sampdoria arriva a Meazza dopo aver rimontato e battuto la Roma. I blucerchiati, che erano in crisi, sono riusciti a vincere una partita importante non tanto in termini di classifica (la salvezza è già stata ottenuta) ma per il morale, una vittoria che ancora una volta ha messo in luce la bontà del progetto blucerchiato. L’andata a Marassi era stata risolta dal quarto gol in campionato di Carlos Bacca, che a cinque minuti dal termine aveva timbrato su assist di Suso. Come finirà invece questo interessante lunch match? CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ANDATA DI MILAN SAMPDORIA