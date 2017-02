Olbia-Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA OLBIA-LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Olbia-Lupa Roma sarà diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione di Fermo, assistito dai guardalinee Alessandro Pacifico di Taranto e Cinzia Carotino di Potenza. Olbia-Lupa Roma, in programma domenica 5 febbraio 2017 alle ore 14.30, si presenta come un match tra due squadre finora imprevedibili nel quadro del girone A del campionato di Lega Pro. Con ventitré partite alle spalle, i sardi hanno dimostrato di essere decisamente competitivi al loro ritorno sulla scena tra i professionisti, trovandosi al momento a sole due lunghezze dalla zona play off, e soprattutto vantando ben nove punti di vantaggio rispetto alla zona play out al momento chiusa proprio dalla Lupa Roma, al quintultimo posto con ventidue punti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

Alla vigilia l'obiettivo di una tranquilla salvezza sarebbe stato sottoscritto senza dubbio dall'Olbia che in questo 2017, dopo la sosta invernale del campionato di Lega Pro, ha ripreso il suo cammino battendo in casa il Pontedera, per poi cadere però in maniera piuttosto fragorosa sul campo della Pro Piacenza.

La Lupa Roma invece nonostante una prima metà della stagione contraddistinta da tanti problemi societari, colpi di scena e cambi nei quadri dirigenziali, sembra aver ritrovato continuità e soprattutto la capacità di poter ambire alla salvezza, anche diretta senza passare dai play out, a fine stagione. I capitolini sono in serie positiva da cinque partite, con due vittorie casalinghe contro Carrarese e Siena (l'ultima ottenuta domenica scorsa) e tre pareggi contro Pistoiese, Piacenza e Tuttocuoio.

Probabili formazioni: l'Olbia schiererà Matteo Ricci tra i pali, Pinna e Cotali sulle fasce laterali, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Dametto e Pisano andranno a comporre la coppia di difensori centrali. Muroni, Geroni e il ghanese Tetteh copriranno le spalle, come terzetto di centrocampo, al trequartista ex Cagliari Cossu, mentre l'ivoriano Kouko farà coppia con un altro ex rossoblu, Ragatzu, sul fronte offensivo.

La Lupa Roma scenderà invece in campo con una difesa a quattro composta dalla fascia destra alla fascia sinistra da Mazzarani, Gigli, Rosato e Sfanò, con il numero uno uruguaiano Nicolas Bremec tra i pali. Garufi, La Camera e Baldassin saranno i tre titolari a centrocampo, mentre Aloi e D'Agostino giocheranno avanzati come trequartisti, supportando la manovra offensiva di Mastropietro, confermato come unica punta di ruolo.

4-3-1-2 per l'Olbia di Mignani che nell'ultima trasferta di Piacenza ha pagato difficoltà nelle partite in trasferta che si stanno ripetendo dall'inizio della stagione per i sardi, che hanno raccolto in casa due terzi dei punti fin qui totalizzati in classifica.

Schema ad albero di Natale per la Lupa Roma di David Di Michele, col tecnico che ha superato diversi momenti difficoltà ed un esonero in questa stagione, ma che sembra aver trovato finalmente quella continuità in grado di portare la Lupa Roma fuori dai guai e di lottare per una comunque difficile salvezza. Capitolo quote: nonostante la Lupa Roma sia in ripresa, l'Olbia ha mostrato finora uno spessore superiore in questo campionato, e la vittoria interna dei sardi viene proposta ad una quota di 1.85 da William Hill, mentre Betclic offre a 3.40 la quota per il pareggio e Paddy Power propone invece a 4.50 la quota per il successo esterno dei capitolini.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Olbia-Lupa Roma si potrà seguire in diretta streaming video sul canale web sportube.tv; da quest’anno però il servizio di Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal sito. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (24^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.