PAGELLE / Chievo-Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE CHIEVO-UDINESE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci qui per fare il punto della situazione al termine del primo tempo di Chievo-Udinese con i voti ai protagonisti dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Match francamente inguardabile al Bentegodi tra Chievo e Udinese, le due squadre arrivano all'intervallo sul punteggio di 0-0. Nei primi quarantacinque minuti di gioco è successo davvero ben poco in campo, sia i padroni di casa che gli ospiti si trovano a debita distanza dalla zona retrocessione e dunque oggi hanno poco da chiedere alla classifica, motivo per cui le due formazioni non stanno giocando con il coltello tra i denti. Dopo una lunga fase di studio sia i padroni di casa che gli ospiti provano timidamente ad allungarsi lungo il terreno di gioco, ma senza creare palle gol degne di nota. Da segnalare un tentativo di Pellissier (6) che viene valutato in fuorigioco dall'assistente di Aureliano, in ogni caso Karnezis (6,5) era riuscito ad arrivare sul pallone con una bella parata. Dall'altra parte i più volenterosi sono De Paul (6) e Jankto (6,5), ma neanche loro riescono a creare grossi pericoli dalle parti di Sorrentino (6). VOTO CHIEVO 5,5 - I padroni di casa non sembrano avere grossi interessi a fare la partita, giocando su ritmi piuttosto blandi e rendendosi poco pericolosi nella trequarti avversaria. MIGLIORE CHIEVO: HETEMAJ 6,5 - È il giocatore che ha fatto vedere la giocata più interessante con il tunnel su Hallfredsson. PEGGIORE CHIEVO: MEGGIORINI 5,5 - Il numero 69 appare fin troppo nervoso oggi, rimediando il giallo dopo aver compiuto tre falli in rapida successione. VOTO UDINESE 5,5 - Dopo un inizio timido la formazione di Del Neri allunga leggermente il baricento, anche se la porta di Sorrentino rimane un miraggio. MIGLIORE UDINESE: JANKTO 6,5 - Molto insistente sulle fasce dove cerca spesso di sfondare il muro eretto dalla difesa di Maran. PEGGIORE UDINESE: ZAPATA 5,5 - Non ha approcciato la gara nel migliore dei modi, tanti palloni persi dal numero 9 di Del Neri. (Stefano Belli)

