PAGELLE / Juventus-Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE JUVENTUS-INTER: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco è arrivato il momento di dare i primi voti relativi al big match Juventus-Inter. Sotto gli occhi di Conte e Ventura, gli ultimi due ct della nazionale italiana, Juventus e Inter danno vita a un gran bel primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione di Allegri. A inizio gara sale sugli scudi Dybala (6,5) che sfiora il gol in almeno un paio di occasioni, prima facendosi chiudere lo specchio della porta da Handanovic (6,5) e poi stampando il pallone sulla traversa. Gli uomini di Pioli col passare dei minuti prendono coraggio e alzano il baricentro, per nulla intimoriti di giocare allo Juventus Stadium i nerazzurri sfiorano il palo con Joao Mario (6) e poi con Perisic (6) costringono Buffon (7) a una parata impegnativa). I capovolgimenti di fronte non mancano con Mandzukic (6) e Icardi (6) che non trovano la porta, prima dell'intervallo Pjanic (6,5) da calcio di punizione testa nuovamente i riflessi di Handanovic che poi deve arrendersi alla bellissima conclusione vincente di Cuadrado (7,5) che non lascia scampo all'estremo difensore nerazzurro. VOTO JUVENTUS 7 - Pur soffrendo in qualche frangente i bianconeri dimostrano di aver approcciato il big match nella maniera giusta e proprio allo scadere del primo tempo sbloccano la contesa. MIGLIORE JUVENTUS: CUADRADO 7,5 - A pochi istanti dall'intervallo il colombiano si inventa un jolly che lascia tutti senza fiato, gol bellissimo. PEGGIORE JUVENTUS: KHEDIRA 5,5 - Raramente lo si è visto nel vivo del gioco. VOTO INTER 6,5 - Nonostante abbia chiuso il primo tempo in svantaggio gli uomini di Pioli accettano la sfida giocandosela a viso aperto, sfiorando il gol in un paio di occasioni. MIGLIORE INTER: GAGLIARDINI 7 - Oltre a essere andato vicino al gol non sbaglia mai nulla facendo sempre la cosa giusta al momento giusto, muovendosi benissimo anche senza palla. PEGGIORE INTER: CANDREVA 5,5 - Stasera il numero 87 è più nervoso del solito, facendosi subito ammonire per un fallo tattico su Dybala e poi rischiando il secondo giallo per fermare nuovamente il numero 21 bianconero.(Stefano Belli)

