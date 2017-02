Pagelle/ Atalanta-Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ATALANTA-CAGLIARI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Al duplice fischio dell’arbitro ecco le nostre pagelle per la sfida tra Atalanta e Cagliari, in corso nella 23^ giornata del campionato di Serie A, con i voti del primo tempo. La partita a Bergamo ha chiuso il primo tempo sul parziale di 2-0. Decide la doppietta del Papu Gomez. Gasperini schiera i suoi con il 3-4-1-2. Tra i pali Berisha, trio difensivo composto da Toloi, Caldara e Masiello. Sulla fascia destra Andrea Conti, su quella sinistra Spinazzola. In mezzo al campo Kessie e Freuler mentre Kurtic si dispone tra le linee pronto a inserirsi negli spazi creati da Petagna e Alejandro Gomez. Il Cagliari replica con il 4-3-2-1. Rafael in porta, linea difensiva formata da destra verso sinistra da Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves e Capuano. In mezzo al campo Isla e Tachtsidis affiancano Di Gennaro. In attacco Barella e Dessena in appoggio a Borriello. Dirige l’incontro il signor Gavillucci, arbitro iscritto alla sezione AIA di Latina. L'Atalanta passa in vantaggio al primo affondo dopo appena 4 minuti. Gomez recupera palla a centrocampo e serve Spinazzola. L'azione si sviluppa dalla parte opposta, Kurtic serve Conti che crossa basso trovando proprio il Papu che dalla sinistra non sbaglia. Il Cagliari prova a reagire: Tachtisidis verticalizza per Capuano ma il terzino si fa sorprendere in fuorigioco. La pressione degli orobici impedisce al Cagliari di ragionare. La squadra di Rastelli riesce a distendersi mostrando però una certa lentezza palla al piede non riuscendo così a creare i presupposti per il pareggio. Al 16esimo è l'Atalanta a trovare il gol. Petagna trova Gomez sul limite. L'argentino ha tutto il tempo per stoppare, mirare il secondo palo e colpire con un destro a giro preciso. Nono gol in campionato per l'ex Catania. Gli ospiti provano subito a reagire ma rischiano di subire il terzo in contropiede. Kessie apre per Gomez che crossa in area trovando Petagna. Il controllo del centravanti è impreciso e la difesa del Cagliari può liberare l'area. Alla mezzora si rivede in avanti il Cagliari. Borriello ci prova di testa su cross dalla sinistra ma il suo tentativo è troppo debole per impensierire Berisha. Per quanto riguarda le azioni offensive dei padroni di casa il regista avanzato non può che essere lui, il Papu Gomez. L'argentino offre l'ennesimo cioccolatino a Petagna che si presenta in area troppo spostato in avanti. Complice anche la pressione di Ceppitelli, la punta ex Milan non riesce a girare in porta. Anche il Cagliari cerca la punta. Tachtsidis la trova con uno scavetto ma Borriello non riesce a concludere al volo. Al 39esimo ancora un'occasione per Petagna. Questa volta l'azione nasce da calcio piazzato, sempre ovviamente dai piedi di Gomez. Cross teso sul limite dove Masiello in tuffo trova Petagna sul secondo palo che ci prova di prima ma non inquadra lo specchio. Vedremo se nella ripresa il Cagliari riuscirà in qualche modo a rimettere in discussione il risultato.

MIGLIORE IN CAMPO ATALANTA: A.Gomez 8

PEGGIORE IN CAMPO 1T ATALANTA: Kurtic 6

MIGLIORE IN CAMPO 1T CAGLIARI: Dessena 6

PEGGIORE IN CAMPO 1T CAGLIARI: Isla 4

