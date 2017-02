Pagelle/ Empoli-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE EMPOLI-TORINO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Al duplice fischio dell’arbitro ecco le nostre pagelle per la sfida tra Empoli e Torino, in corso nella 23^ giornata del campionato di Serie A, con i voti del primo tempo. Giovanni Martusciello conferma il suo tradizionale 4-3-1-2 con Skorupski (voto 6) tra i pali, consueta coppia di centrali con Bellusci (voto 6) e Costa (voto s.v.) che ha dovuto lasciare il campo dopo soli 9 minuti per un problema fisico, l'allenatore ha inserito Cosic (voto 4,5) mentre il recuperato Laurini (voto 5,5) e Pasqual (voto 6,5) agiscono sulle corsie laterali. Dioussè (voto 5,5) è il regista della formazione toscana affiancato dai due interni che sono Krunic (voto 6) e Croce (voto 6,5). L'ultimo arrivato e grande ex della sfida, El Kaddouri (voto 5) parte dal primo minuto nella sua posizione preferita, quella da trequartista alle spalle dei due attaccanti che sono Mchedlidze (voto 6) e Pucciarell (voto 6,5), che ha vinto il ballottaggio con Marilungo. Sinisa Mihajlovic invece punta sul suo classico 4-3-3 con l'inglese Hart (voto 6,5) estremo difensore protetto da una linea a quattro che da destra a sinistra è formata da De Silvestri (voto 6), Ajeti (voto 4), Moretti (voto 6) e Barreca (voto 6). Il playmaker granata è l'altro ex della sfida Valdifiori (voto ) con Benassi (voto 5,5) e Baselli (voto 6,5) a completare la mediana. Il "gallo" Belotti (voto 6,5) è il punto di riferimento centrale, con Iago Falque (voto 5,5) e Ljajic (voto 6) giocano sugli esterni in appoggio al centravanti.

VOTO EMPOLI 6: Dopo un buon inizio, i toscani passano in svantaggio per una disattenzione del neo-entrato Cosic che lascia libero in area di rigore Belotti. Dopo aver sfiorato il pareggio in più occasioni, riescono a riequilibrare il risultato proprio nel recupero quando Ajeti regala a Pucciarelli la rete dell'1 a 1.

MIGLIORE EMPOLI PUCCIARELLI VOTO 6,5: Il voto è giustificato dal pesante gol che realizza sfruttando al meglio un incredibile retropassaggio di Ajeti che gli permette di avventarsi sulla palla, di saltare Hart e pareggiare quando si aspettava solamente il duplice fischio dell'arbitro.

PEGGIORE EMPOLI COSIC VOTO 4,5: Entra a freddo dopo soli 9 minuti e dopo 2 si fa beffare da Belotti che ha segnato deviando la perfetta punizione di Ljajic al centro dell'area di rigore tutto solo. Un grave errore che è costato il vantaggio ospite.

VOTO TORINO 5,5: La squadra ospite trova il vantaggio grazie al suo grande bomber ma poi, nonostante gli spazi che i toscani concedono, non riescono a creare grossi pericoli in avanti dando la sensazione di non aver dato tutto in campo, cosa che farà infuriare il suo allenatore. Il beffardo pareggio è stato comunque meritato dagli avversari che non si sono mai arresi.

MIGLIORE TORINO BELOTTI VOTO 6,5: Trasforma in oro tutto quello che tocca, anche oggi gli passano un pallone che ha scaraventato in rete con una potente deviazione volante che si è infilata sotto la traversa.

PEGGIORE TORINO AJETI VOTO 4: Partita disastrosa del centrale albanese che regala a Pucciarelli il pareggio quando al 46' effettua un retropassaggio-suicida che spalanca la porta all'attaccante a causa di una pozzanghera. Prima dell'incredibile errore, il difensore si era già fatto notare per tantissimi errori in fase di impostazione.

(Marco Guido)

