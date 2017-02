Pagelle/ Genoa-Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE GENOA-SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Genoa-Sassuolo, con i voti a migliori e peggiori delle due squadre in campo. Il Sassuolo colpisce il Genoa al venticinquesimo minuto del primo tempo con un gol di Pellegrini e chiude i primi quarantacinque minuti di gioco avanti uno a zero. Il primo squillo, però, è di marca genoana: al diciassettesimo Palladino pesca dalla sinistra Pandev, il quale controlla da dentro l'area e conclude di potenza. Chiude bene lo specchio Consigli. Al minuto ventidue buona opportunità per Laxalt, il cui tiro debole viene respinto da Acerbi. I neroverdi passano con un tiro ravvicinato di Pellegrini e sfiorano il due a zero con Matri al ventisettesimo. Il colpo di testa dell'ex Lazio finisce fuori di pochissimo. Nel finale del primo tempo il Sassuolo costruisce un'altra occasione da gol, divorandesola clamorosamente. Duncan va via a Izzo e salta Lamanna in un a tu per tu. Il centrocampista degli emiliani anzichè andare al tiro si allarga e sciupa una grande occasione.

VOTO GENOA 5 Difesa troppo fragile, questo è il limite più grande del grifone in questo momento. MIGLIORE GENOA Palladino 6,5 Fresco e determinato, con le sue giocate sta facendo un buon lavoro a sinistra. PEGGIORE GENOA Edenilson 5 Impreciso e distratto, primo tempo negativo per l'ex Udinese.

VOTO SASSUOLO 6,5 Sassuolo equilibrato e ben messo in campo, vittoria fin qui meritata. MIGLIORE SASSUOLO Pellegrini 7 Col suo gol regala il primo tempo agli emiliani. Buona prova per lui. PEGGIORE SASSUOLO Duncan 5,5 Si divora il facilissimo gol del raddoppio. Incredibile errore sotto porta. (Jacopo D'Antuono)

