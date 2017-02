Pagelle/ Italia-Galles: i voti della partita (Rugby Sei Nazioni 2017 1^ giornata - primo tempo)

PAGELLE ITALIA-GALLES: I VOTI DELLA PARTITA (RUGBY SEI NAZIONI 2017 1^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo di Italia-Galles con i giudizi delle due squadre fino a questo punto del match. All'Olimpico le formazioni di Italia e Galles sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 7-3 in nostro favore. Gli ospiti non iniziano col piede giusto come dimostra l'errore dalla lunga distanza di Halfpenny da fermo al 4' e la difesa di casa appare insuperabile con Lovotti che al 20' annulla in extremis una meta avversaria. Da questo momento il match si ribalta e gli azzurri premono sull'acceleratore fino a marcare i 5 punti con Gori al 29', trasformati da Canna al 30'. Nel finale, Halfpenny accorcia le distanze con un calcio di punizione al 36'.

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 7 La squadra lavora splendidamente in difesa e ribalta l'offensiva dal ventesimo con un grande sforzo corale fino a portarsi meritatamente in vantaggio. VOTO GALLES (PRIMO TEMPO): 5,5 Tarda a comprendere l'andamento del match sprecando molte energie senza concretizzare. (Alessandro Rinoldi)

