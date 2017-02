Pagelle/ Milan-Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE MILAN-SAMPDORIA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - –Ecco puntuali dopo il duplice fischio dell’arbitro le pagelle di Milan-Sampdoria con i voti del primo tempo. Andiamo subito a dare un'occhiata alle formazioni ufficiali, partendo dai padroni di casa. Il Milan, che cerca il riscatto dopo un gennaio nero, è in piena emergenza difensiva. Montella non può contare sui terzini titolari quindi sceglie di adattare Kucka sulla corsia destra e di spostare Romagnoli a sinistra. Bocciatura definitiva per Vangioni, che si accomoda per l'ennesima volta in panchina. Davanti a Donnarumma troviamo la coppia di centrali formata da Zapata e Paletta; a centrocampo Sosa prende il posto di Locatelli, insieme a Bertolacci e Pasalic. In attacco esordio dal 1' al Meazza per il nuovo acquisto Gerard Deulofeu; Bacca viene preferito a Lapadula, mentre a destra spazio all'indispensabile Suso. Per la Sampdoria non ci sono rilevanti novità. Giampaolo si affida alla coppia gol che ha sbaragliato la Roma la scorsa settimana: Quagliarella e Muriel. Bruno Fernandes è il trequartista, con Praet mezzala e Torreira in cabina di regia. Barreto out nel pre partita per un problema al flessore della coscia destra; al suo posto Linetty. Pronti, via. Deulofeu (5,5) appare subito uno dei più reattivi tra i rossoneri. Proprio il catalano mette in mezzo dalla sinistra un traversone interessante, arpionato in area blucerchiata da Pasalic (5,5): il croato appoggia per il piazzato di Bertolacci (6,5) che viene però rimpallato dalla difesa avversaria. La Sampdoria sfiora il vantaggio al 25': grave errore di Deulofeu che consegna la sfera alla Sampdoria. Quagliarella (6) scambia con Muriel (6,5), che vede e premia l'inserimento sulla sinistra di Linetty (6). Il centrocampista blucerchiato si presenta davanti a Donnarumma (6,5) ma il suo tiro viene miracolosamente respinto dal portiere rossonero. Scampato il pericolo, il Milan prova a reagire con due bordate di Bertolacci disinnescate da Viviano (6,5). L'estremo difensore della Samp è decisivo al 36' nell'allontanare un traversone basso di Suso (6), indirizzato a Pasalic (5,5). Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

VOTO PARTITA 6 - Al Meazza sono andati in scena 45' dai due volti. Lentai e noiosi nei primi minuti, frizzanti nella seconda parte di tempo.

VOTO MILAN 5,5 - Le tante assenze nei reparti chiave (fasce e cabina di regia) si fanno sentire. La manovra non sempre è fluida.

MIGLIORE MILAN BERTOLACCI 6,5 - Insieme a Donnarumma è uno dei migliori del primo tempo. Sfiora il gol per due volte e si fa valere anche nei duelli a metà campo.

PEGGIORE MILAN BACCA 4,5 - Un fantasma. Sempre fuori dal gioco. Riceve pochi palloni ma non fa niente per aiutare i compagni.

VOTO SAMPDORIA 6 - Ottimo l'approccio al match dei blucerchiati. Inizio aggressivo e tanta sfrontatezza. Peccato per il calo nel finale di tempo.

MIGLIORE SAMPDORIA MURIEL 6,5 - Manda in tilt la difesa rossonera con accelerazioni improvvise. Salta con facilità Romagnoli e sfiora il gol con un tiro murato da Paletta

PEGGIORE SAMPDORIA PRAET 5 - Il giovane blucerchiato si dedica al lavoro di marcatura ma uno con le sue qualità potrebbe e dovrebbe dare di più.

VOTO ARBITRO (Guida) 6,5 - La partita si innervosisce nel finale. Il direttore di gara è bravo a non perdere la bussola. Giusto il fuorigioco fischiato a Bacca al 44'. (Federico Giuliani)

