Pagelle/ Pescara-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 23^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PESCARA-LAZIO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 23^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo "pazzo" e imprevedibile, Pescara e Lazio sono sul 2-2, con le squadre al riposo sul pari riconquistato dai padroni di casa, dopo il doppio vantaggio firmato Parolo per i biancocelesti! Avvio da incubo per Oddo, che assiste dalla panchina ad un suicidio sportivo dei suoi: palle perse davanti all'area di rigore, inserimenti in solitaria dei centrocampisti avversari e doppietta di Parolo (voto 7) nel giro di pochi minuti. Prima un colpo di testa in beata solitudine per lui, servito da Felipe Anderson (voto 6,5); poi un secondo gol di testa, stavolta sugli sviluppi di calcio d'angolo, in mischia. Tutto – dopo soli 15 minuti di gioco – sembra già deciso. Niente di più sbagliato, invece: approfittando della frenata laziale, il Pescara torna alla grande nella sfida, riaprendo il discorso-punteggio con Benali (voto 6,5), abile ad arrivare prima di tutti sulla respinta corta di Marchetti, dopo tiro di Kastanos (voto 6) dal limite. Poi proprio il portiere della Lazio (per lui voto 6,5 complessivo) si vede recapitare tra le braccia un rigore calciato malissimo da Caprari (voto 5), dopo fallo di Hoedt (voto 5,5) su Zampano (voto 6,5). Infine, al minuto 41, bellissimo il sinistro volante di Brugman (voto 6,5), fin lì tra i peggiori visti i tanti possessi persi: palla all'angolino e 2-2 a referto, per una ripresa che diventa – alla luce di questa prima frazione – imperdibile!

VOTO PESCARA 6,5 – Prima malissimo, poi decisamente bene: si è visto di tutto in questi primi 45' di gioco per i padroni di casa! Il passaggio al modulo 4-1-4-1 sembra aver messo le ali ai piedi alla banda-Oddo MIGLIORE PESCARA BENALI VOTO 6,5 – Il suo gol ha ribaltato le prospettive di una partita fino a quel momento più che segnata, per il Pescara. Tecnicamente sempre all'altezza della situazione PEGGIORE PESCARA MUNTARI VOTO 5 – Si vede che non gioca da un anno, circa... Passo lento, idee nebbiose

VOTO LAZIO 5,5 – L'esatto contrario di quanto detto per il Pescara, con l'aggravante di una partita buttata via, quando era già vinta o quasi. Ora si riparte da zero MIGLIORE LAZIO FELIPE ANDERSON VOTO 6,5 – Niente di emozionante ma è lucido nell'assist e sempre al servizio della squadra, come spesso non gli capita PEGGIORE LAZIO KEITA B. VOTO 5 – Oltre a non produrre una azione che sia una in accelerazione, si perde in inutili litigi con gli avversari, da bulletto di periferia. Dannoso (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.