Palermo-Crotone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi Serie A 2017 23^ giornata)

DIRETTA PALERMO-CROTONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 23^ GIORNATA) - Palermo-Crotone, diretta dall'arbitro Rocchi, si gioca alle ore 18.00 di domenica 5 febbraio allo stadio Renzo Barbera-La Favorita per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Tra le gare di questa giornata particolare importanza ha la sfida diretta in zona retrocessione tra Palermo e Crotone, che potrebbe permettere, con una vittoria, ad una delle due di avere ancora qualche speranza di salvezza. I padroni di casa rosanero, al quarto allenatore della loro stagione, sembrano aver imboccato una strada diversa con la guida di Diego Lopez, con il pareggio ottenuto su un campo difficile come quello del San Paolo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO-CROTONE: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

La gara del Palermo è stata diversa rispetto alle precedenti soprattutto per l’atteggiamento tenuto in campo dai suoi giocatori, che sembravano veramente attaccati al risultato ed alla fine potevano anche recriminare sull’errore del portiere, Posavec, che ha dato il pareggio al Napoli. Nell’ultimo turno ha fatto bene anche il Crotone di Nicola, che si è preso una vittoria squillante, 4–1 il risultato finale contro l’Empoli, avversario diretto, in quanto al quart’ultimo posto in classifica, portando il distacco a soli 8 punti e con una gara ancora da recuperare, anche se molto difficile, in quanto contro la Juventus regina del campionato.

La formazione calabrese ha dato però la sensazione di non volersi assolutamente arrendere senza lottare fino in fondo, ed anche il grande attivismo sul mercato nelle ultime ore dimostra che la dirigenza della società, così come quella del Palermo, non intendono mollare la serie maggiore.

Nella partita del San Paolo il Napoli è passato in vantaggio per primo, con una rete di Nesterovski dopo soli 6 minuti, con grande sorpresa di tutto il pubblico di fede partenopea. Ad inizio gara Lopez aveva cambiato volto alla sua formazione rimettendo in campo dopo diverse giornate Trajkovski e facendo spesso scambiare di fascia con Quaison, rimasto a Palermo nonostante il grande corteggiamento da parte della Juventus. La rete di Nestorovski, è arrivata con un colpo di testa su un cross effettuato da Rispoli.

Dopo essere passato in svantaggio il Napoli ha iniziato ad attaccare con tutti i suoi effettivi, procurandosi anche un certo numero di occasioni da rete che però si sono scontrate tutte con la bravura di Posavec, il giovane portiere palermitano. In un caso il portiere ospite, su tiro di Mertens, è stato aiutato anche dal palo.

Nel primo tempo si è giocato quasi sempre nella metà campo del Palermo, ma nonostante tutti gli attacchi la diga dei rosanero ha resistito, con le squadre che andavano negli spogliatoi sullo 0–1. Gli attacchi del Napoli continuano anche nella ripresa e lo schema tattico portava al tiro abbastanza frequentemente gli uomini di Sarri, che metteva dentro anche una punte vera, Pavoletti.

La rete del pareggio per la formazione di Sarri al 22esimo quando una clamorosa incertezza di Posavec, su un tiro scagliato da fuori area ancora da Mertens, metteva il pallone in porta. Dopo il pareggio il Napoli continuava ad attaccare con il Palermo che si difendeva con ordine anche se perdeva Goldaniga, espulso, ed alla fine si chiudeva sull’1–1.

Il Crotone, allo Scida, si impone per 4–1 sull’Empoli, che aveva visto partire proprio alla vigilia Saponara, diretto alla Fiorentina, con rete di Stojan, pareggio di Mchedlidze e tripletta di Falcinelli. Un risultato che, guardando anche alla gara di andata che l’Empoli si aggiudicò di fronte al proprio pubblico con il punteggio di 2–1 vuol dire anche il ribaltamento della differenza reti, valido in caso di arrivo a pari punti in classifica. Il primo tempo si era chiuso sul punteggio di 1–1 e la grande impresa del Crotone si è avuta nella ripresa con l’ex attaccante del Sassuolo grande protagonista. Nel Crotone in avvio ha trovato posto Palladino, al posto di Trotta, in appoggio a Falcinelli. Fin dall’inizio sono i calabresi ad avere in mano il pallino della partita ed il risultato si sblocca in loro favore dopo 24 minuti con la rete messa a segno da Stojan dopo uno scambio con Palladino, con un tiro scagliato dal limite dell’area.

Sull’euforia del vantaggio raggiunto il Crotone continua a premere e potrebbe anche raddoppiare con Falcinelli, ma poi arriva la rete del pareggio di Mchedlidze, che segna di sinistro grazie anche ad una leggera deviazione di Ferrari, che spiazza Cordaz. Per l’attaccante empolese si tratta della quinta rete nelle ultime sei gare. Nel secondo tempo l’Empoli crolla in difesa ed il Crotone ne approfitta segnando tre reti, tutte con Falcinelli, prima con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi con un calcio di rigore e con un tiro di destro, queste due ultime reti nei minuti di recupero. Sul 2–1 possibilità anche per l’Empoli, ma la conclusione di Maccarone al 34esimo esce a lato.

Al Barbera Diego Lopez riproporrà il suo 4–3–3 già visto a Napoli, ma deve fare i conti con l’emergenza nel reparto difensivo, in quanto ci sono due squalificati, Gonzales e Goldaniga, da sostituire. Ecco dunque in campo Cionek ed il nuovo arrivato Sunjic, ma ci potrebbero essere dei ballottaggi con Alesami e con Andelkovic. In avanti potrebbe recuperare anche Diamanti ed allora ecco la sua lotta per un posto da titolare con Embalo. Nel 4-4–2 del Crotone, per mister Nicola confermati 10 su 11 giocatori che hanno steso l’Empoli, con un cambio obbligato: quello di Palladino, che nella chiusura del mercato è approdato nelle file del Genoa, e pertanto al suo posto si rivedrà Trotta.

Palermo-Crotone, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 18.00, sarà una sfida trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) del satellite. Il sito skygo.sky.it si occuperà invece della diretta streaming video via internet per gli abbonati alla piattaforma satellitare. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PALERMO-CROTONE: LA PARTITA IN TEMPO REALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A